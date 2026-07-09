Un revólver y seis balas: el insólito regalo del presidente turco a los líderes de la OTAN

Los líderes de los países de la OTAN se vieron incomodados tras el insólito regalo que les entregó el presidente turco al final de su cumbre anual: un revólver personalizado con seis balas. El primer ministro británico, Keir Starmer, fue el primero en mencionar este regalo con el que Recep Tayyip Erdogan obsequió a sus invitados.

En su avión de regreso de Ankara, donde los jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Atlántica se reunieron durante dos días, Starmer explicó que el presidente turco había regalado a cada líder un revólver grabado con su nombre. En la misma caja roja, forrada de negro, también había seis balas reales y una nota que eximía a las armas de los controles de exportación.

"El primer ministro (belga, Bart De Wever) se sorprendió y lo entregó de inmediato a la policía aeroportuaria para que fuera guardado en una caja fuerte y se gestionara el resto siguiendo los procedimientos aplicables", explicó su entorno a la AFP este jueves.

🔫 Erdoğan podarował przywódcom NATO „pożegnalny” zestaw: zabytkowe rewolwery z ostrą amunicją



Ursula von der Leyen zapowiedziała już, że po dezaktywacji przekaże swój rewolwer do muzeum wojskowego.



Pozostali europejscy przywódcy również nie będą mogli zatrzymać prezentów —… pic.twitter.com/ymQwyElAi7 — NEXTA Polska (@nexta_polska) July 9, 2026

Los equipos de seguridad del primer ministro belga también se hicieron cargo de las armas regaladas a Ursula von der Leyen y Antonio Costa, máximos responsables de las instituciones europeas en Bruselas, lo que obligó a aplicar estrictos protocolos de seguridad.

La presidenta de la Comisión Europea, tan sorprendida como los demás dirigentes por el regalo, "agradeció al presidente Erdogan este gesto", según uno de sus portavoces.

Von der Leyen tiene previsto donar el arma "a un museo militar" una vez que sea inutilizada, precisó.

Fotografía difundida por el presidente de Lituania, que muestra un revólver ofrecido por el Presidente turco Recep Tayyip Erdogan al presidente lituano Gitanas Nauseda, con el nombre del presidente grabado, incluyendo munición real. Foto: AFP

En tanto, el primer ministro canadiense, Mark Carney, entregó el regalo a Policía Montada de Canadá. El Ministerio de Asuntos Exteriores de ese país señaló en un comunicado que el objetivo era su "desactivación". Las autoridades canadienses añadieron que la munición del arma, que también formaba parte del regalo del presidente turco, "se quedó en Turquía".

Ahora, el gobierno canadiense está estudiando "encontrar un lugar adecuado para el regalo, incluido en un museo".

Al igual que la de Starmer, el arma del canciller alemán, Friedrich Merz, permanece por ahora en la capital turca. Su traslado no resulta sencillo, ya que la legislación vigente impone restricciones al transporte de armas de fuego, especialmente cuando se trata de piezas plenamente operativas.

El secretario general Mark Rutte, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y el presidente de Turquía, Recep Erdogan, en cumbre de OTAN. Foto: AFP

Con información de EFE y AFP