Un mosquito invasor se está propagando con alarmante rapidez: amenaza a las ciudades de África

Un mosquito invasor, portador de malaria y resistente a los insecticidas, que prolifera en las ciudades donde la malaria no representaba una amenaza importante, se ha extendido por África con mayor rapidez y alcance de lo que incluso los científicos más pesimistas temían. Muchos expertos en salud pública creen que es demasiado tarde para erradicarlo, o incluso para contenerlo.

Un nuevo análisis genómico del mosquito Anopheles stephensi, realizado con ejemplares recolectados en 10 países, demostró que los encontrados en África presentaban resistencia genética a todos los productos químicos que se utilizan actualmente en las campañas de fumigación y otros esfuerzos de control de mosquitos, lo que significa que esos insecticidas no lo matarán.

Se desplaza con una eficiencia y velocidad aterradoras a través de un terreno llano, abierto y ventoso, avanzando hacia el oeste hasta Ghana y hacia el sur a través de Kenia, desde su llegada inicial al continente en Yibuti, en el Cuerno de África, hace más de una década.

“En los últimos dos años se habla menos de ‘Realmente necesitamos contener esta invasión’, porque todos los que saben de qué se trata se dan cuenta de que el genio ya salió de la botella”, dijo Tristan Dennis, quien estudia la genómica de vectores en la Universidad de Queensland en Australia y quien dirigió el nuevo análisis, publicado en la revista Science.

Este mosquito preocupa a los expertos en salud porque, a diferencia de la especie que históricamente transmitía la malaria en África, prolifera tanto en zonas urbanas como rurales y no se ve afectado por las estaciones secas. Esto significa que la malaria, que ya es una de las principales causas de muerte en África, podría convertirse en un grave problema en megaciudades como Lagos (Nigeria) y Kinshasa (Congo), cada una con una población de aproximadamente 20 millones de personas. “No hemos tenido que preocuparnos por la malaria en entornos urbanos”, dijo el Dr. Eric Ochomo, jefe de entomología del Instituto de Investigación Médica de Kenia.

Gran parte de la población urbana no tiene inmunidad a la malaria, y el parásito puede causar enfermedades graves, afirmó. Además, cuando se establece una población estable de esteban, transmite la malaria durante todo el año, no solo durante la temporada de lluvias, que es el objetivo de la mayoría de los programas actuales de control de la malaria. “Esto va a complicar mucho nuestra capacidad para controlar la malaria”, dijo Ochomo.

Anopheles stephensi.

En la mayoría de los países, el virus stephensi aún no se ha establecido en poblaciones lo suficientemente grandes como para detectar si está afectando las tasas de malaria. Pero en Yibuti y Etiopía, los primeros países que invadió, es posible observar el riesgo que representa.

Antes de la llegada del virus stephensi en 2013, Yibuti estaba a punto de declarar la malaria erradicada. En 2012, se registraron 27 casos. Un año después de su detección, los casos se dispararon hasta casi 1700. A partir de entonces, la cifra fue aumentando gradualmente cada año, y en 2020 se produjo una explosión: más de 70 000 casos.

En Dire Dawa, la segunda ciudad más grande de Etiopía, el virus stephensi provocó un aumento repentino de casos de malaria en 2022, lo que inicialmente desconcertó a los trabajadores de la salud que no estaban acostumbrados a diagnosticar o tratar la enfermedad.

La propagación de la malaria por Plasmodium stephensi supone otro revés en la ya difícil lucha contra los mosquitos en África. En 2024, se registraron 9 millones más de casos de malaria que en 2023. Si bien aún no se dispone de los datos completos de 2025, y estos serán menos exhaustivos debido a los recortes en la financiación de los programas de salud, existen claros indicios de que la malaria está resurgiendo.

Equipos de científicos han estado trabajando juntos, a menudo en un contexto de conflicto armado y desplazamientos provocados por el cambio climático, para combinar sus esfuerzos básicos de vigilancia y determinar las dimensiones de la nueva amenaza.

Mahaman Lamine, parasitólogo de la ciudad de Zinder, en Níger, país de África Occidental, recolectó mosquitos alrededor de estanques junto con un par de estudiantes en 2024. En su laboratorio universitario, les pidió a los estudiantes que identificaran las especies para un estudio de biodiversidad y, casi como una ocurrencia tardía, les recordó el mosquito stephensi, la especie invasora que se había detectado en otras partes de África. Poco después, sus estudiantes mencionaron que habían encontrado algunos ejemplares de esta especie en sus muestras.

“¡Yo dije: ‘No, no, no!’”, recordó Lamine. Nunca se había encontrado a Stephensi en Níger. Pero Lamine volvió a examinar los mosquitos con una clave morfológica, y luego con otra. Coincidían. Pronto envió a un estudiante en autobús a la ciudad de Kano, al otro lado de la frontera con Nigeria, transportando muestras de mosquitos a través de una zona con insurgencia armada para llegar a un laboratorio que pudiera realizar la confirmación molecular.

Los estudiantes tenían razón: el Anopheles stephensi había llegado a Níger. El análisis genómico publicado recientemente reveló que, tras su llegada a Yibuti, la nueva población africana de stephensi se dividió en tres grupos. Uno se dirigió a Etiopía y luego al sur, a Kenia; otro cruzó un estrecho canal en el Mar Rojo desde Yibuti hasta Yemen; y el tercero se dirigió a Sudán y desde allí hacia el este, a través del Sahel, hasta África Occidental.

Dos científicos investigadores trabajan en la producción de la primera vacuna contra la malaria. Foto: AFP

Otros científicos han especulado con la posibilidad de que el mosquito Stephensi se haya introducido desde el sur de Asia a través de puertos en África Occidental en incidentes separados, pero el análisis genómico proporcionó pruebas convincentes de la eficiencia con la que el mosquito se había desplazado por el Sahel, una región llana y ventosa, expandiendo su territorio hasta en unos 300 kilómetros al año.

“Nunca habíamos visto nada parecido, este tipo de propagación. Jamás imaginamos que un mosquito pudiera propagarse tan rápido”, dijo Ochomo, quien aportó muestras de mosquitos para el estudio.

Hace unos años, se creía que el hongo stephensi solo representaría una amenaza en el norte extremadamente seco de Kenia. Sin embargo, ya se ha descubierto que se está desplazando constantemente hacia el sur y extendiéndose por diferentes tipos de hábitats.

Stephensi llegó a África alrededor de 2013, probablemente en un barco procedente de Pakistán o India. Investigadores en Yibuti la identificaron mientras intentaban explicar un aumento masivo de casos de malaria en un país que había estado a punto de erradicar la enfermedad.

Allá donde va, Stephensi se topa con programas de control de la malaria que intentan hacer más con presupuestos cada vez más reducidos. Estados Unidos, el mayor financiador mundial de la lucha contra la malaria, recortó su apoyo al inicio de la administración Trump. Los presupuestos para el control de la malaria se redujeron en un tercio o más en la mayoría de los países con alta prevalencia de la enfermedad el año pasado, en comparación con 2024.

“Lo primero que se recorta es la vigilancia”, dijo Ochomo. Sin embargo, sin datos sobre la ubicación de los mosquitos, es más difícil decidir dónde invertir en intervenciones, como la distribución de mosquiteros. “Si pudiéramos realizar una vigilancia realmente eficaz, podríamos decidir dónde destinar los recursos limitados”, afirmó.

En Níger, Lamine también lucha por seguir rastreando al mosquito. «No tenemos financiación y solo contamos con un microscopio muy antiguo. Pero intentamos seguir trabajando porque nos apasiona la ciencia», afirmó.

Dennis dijo que Stephensi se estaba beneficiando de la interacción humana con el medio ambiente.

“Han llegado en un momento de enorme fragilidad e inestabilidad, con mucha gente desplazada y muy poco control estatal en algunos lugares, en un continente que se urbaniza a gran velocidad”, dijo. “Y llegaron armados hasta los dientes con defensas contra los insecticidas que podemos usar”.

Los científicos temen que el virus stephensi también haya llegado a otros países, como Chad, Somalia, Eritrea y Sudán del Sur, naciones que carecen de los recursos necesarios para la vigilancia nacional de vectores. «Nadie está investigando», dijo Dennis.

Científicos de Afganistán, Pakistán, Yemen, Sudán, Etiopía, Kenia, Irán, Estados Unidos y Arabia Saudita colaboraron en el estudio genómico para determinar el origen de la población africana de estefanía. Casi todos los países estaban inmersos en violentos conflictos cuando comenzó la investigación o se vieron inmersos en guerras durante los cuatro años que duró el trabajo.

Médicos Sin Fronteras distribuye tratamiento contra la malaria en la República Centroafricana. Foto: MSF

Hmooda Toto Kafy, entomólogo médico del Ministerio de Salud de Sudán, aportó muestras de su país, recolectando las últimas apenas unas semanas antes del inicio de la guerra civil. Kafy estaba listo para comenzar una investigación sobre si el virus estebaní (Stefhensi) está impulsando la transmisión de la malaria en el país y de qué manera. "Pero esto no es fácil de hacer durante la guerra", afirmó.

Las regiones que su equipo esperaba poder vigilar son inaccesibles debido a los combates, mientras que miembros del personal y estudiantes se han visto obligados a huir como refugiados. Además, el sistema bancario está colapsado, lo que dificulta el pago de los suministros. Todo esto hace que la ya de por sí desalentadora tarea de buscar un diminuto mosquito en uno de los países más grandes del mundo sea enormemente más compleja.

En Yemen, el Dr. Tarek Sultan Bin Hawail, especialista en salud pública, supervisó un equipo que recolectó muestras para el estudio y compartió hallazgos alarmantes con investigadores en África. Su equipo encontró el mosquito Aedes stephensi en los enormes campamentos que rodean la capital yemení, Adén, donde viven personas desplazadas por la guerra civil del país. Se hallaron larvas de mosquito en los recipientes de agua dentro de las casas y tiendas de campaña, conviviendo con otro mosquito, el Aedes aegypti, transmisor del dengue y otros virus.

Los trabajadores sanitarios de las clínicas, desbordados por pacientes con fiebre, estaban tratando a pacientes con dengue, porque se suponía que la malaria no estaba presente en la zona. Stephensi la trajo.

África alberga a casi la mitad del total mundial de personas desplazadas; solo en Sudán, la guerra ha desplazado a 15 millones de personas.

Cuando la red global de científicos aportó muestras, Dennis realizó el análisis genómico. Sus hallazgos fueron desalentadores. «Todos los genes de resistencia en la población invasora confieren resistencia a prácticamente todos los insecticidas que utilizamos para el control de vectores, así que, en realidad, esto es incluso peor de lo que pensábamos», dijo Dennis.

A pesar de la creciente evidencia sobre cómo y dónde se está propagando el virus stephensi, hay pocos indicios de que se estén destinando recursos para combatirlo. "Se pueden tener estos datos que indican algo, pero si no existe la infraestructura para poner en práctica una respuesta, entonces no sirve de mucho", dijo Dennis.

A pesar de ello, los científicos que estudian el mosquito stephensi hablan de él con una admiración a regañadientes.

Por lo general, una especie invasora tiene dificultades para establecerse en un nuevo lugar, reduciéndose a una población pequeña con una diversidad genética limitada.

“El hecho de que este mosquito haya podido perder una enorme cantidad de diversidad genética y aun así haya logrado colonizar esta vasta extensión del continente”, dijo Dennis. “Se apoderó de África”. Stephanie Nolen