Un helicóptero se estrelló en la isla griega de Sifnos y tres ocupantes murieron en la caída

Tres personas murieron este lunes en la isla griega de Sifnos al estrellarse el helicóptero privado en el que viajaban, confirmó a EFE un portavoz del Cuerpo de Bomberos heleno. Según los primeros reportes, las víctimas, aún sin identificar, serían una pareja y el piloto del helicóptero, que funcionaba como taxi aéreo.

Residentes de esta pequeña isla turística -situada en el archipiélago de las Cícladas- que presenciaron el accidente dijeron a la prensa local que el helicóptero hizo un ruido extraño antes de precipitarse en la zona de Tholos, donde se sitúa un pequeño helipuerto rodeado de viviendas dispersas.

Tras la caída de la aeronave se produjo una explosión y un incendio, que fue extinguido por los bomberos, quienes recuperaron los cadáveres de los tres ocupantes, informó la emisora Skai.

🚨 Private helicopter crashes in Sifnos



A private helicopter has crashed in the Tholos area of Sifnos, near the island’s helipad, triggering a major emergency response.



🔥 A fire broke out following the crash, while initial reports say three people were on board. Emergency… pic.twitter.com/j8kv5CshrJ — Greek City Times (@greekcitytimes) August 17, 2026

El portal Ieidiseis indica que el helicóptero había partido desde las afueras de Atenas y que el siniestro se produjo cuando se aproximaba al helipuerto de la isla.

Sin embargo, el diario Kathimerini afirma que la aeronave se estrelló pocos segundos después de despegar de Sifnos.

Las autoridades pertinentes investigan las causas del accidente.

EFE