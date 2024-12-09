Un escándalo sacude a la familia real de Noruega: hijo de la futura reina es acusado de violar a su novia

AFP

Las acusaciones de violación contra el hijo de la futura reina de Noruega han sumido a la familia real en el mayor escándalo de su historia, en un “annus horribilis” para la corona.

El nombre de Marius Borg Høiby, de 27 años, nacido de una relación anterior al matrimonio de su madre, Mette-Marit, con el príncipe heredero Haakon, está constantemente en la prensa desde mediados de año.

Este joven apuesto y de aire insolente, que lleva pendientes, tatuajes y esmoquin, fue detenido en Oslo el 4 de agosto, acusado de haber violado a su novia la noche anterior.

La prensa publicó una foto que muestra un cuchillo clavado en una pared y afirmó que Høiby le entregó ese día a la policía un teléfono parcialmente destruido sin tarjeta SIM. En una declaración pública por escrito, admitió haber ejercido violencia durante el altercado con su novia, asegurando que padece “trastornos psicológicos” y que lleva mucho tiempo luchando “contra la adicción a las drogas”.

Pese a ello la polémica sigue y se suceden las revelaciones sobre el hijo de la princesa, que no tiene un papel público oficial, a diferencia de su medio hermano y media hermana, nacidos después del matrimonio de su madre con el príncipe heredero.

Dos de sus exnovias dicen haber sufrido violencia de su parte y la policía lo investiga también por amenazas de muerte, incumplimiento de una prohibición de contacto y la violación de al menos dos mujeres.

Según la ley noruega, la noción de violación también incluye actos sexuales sin penetración, cometidos cuando la víctima no puede resistirse, como parece haber sido el caso.

Por esta razón Marius Høiby fue puesto en detención preventiva una semana en noviembre, algo inédito para un miembro de la familia real.

“Es una bola de nieve que nada parece poder detener”, apunta Sigrid Hvidsten, comentarista del periódico Dagbladet. “Es el mayor escándalo que hemos tenido en la casa real noruega”, asegura.

Marius Høiby, que todavía no ha sido inculpado formalmente, solo reconoce actos de violencia y degradación durante la noche del 3 al 4 de agosto, así como amenazas de muerte.

Este caso se suma a un año difícil para la familia real de Noruega. Su imagen ya se vio dañada por el nuevo matrimonio en agosto de la princesa Märtha Louise, hija mayor del rey Harald y la reina Sonja, con un autoproclamado chamán, el estadounidense Durek Verrett.

Ambos son defensores de las terapias alternativas y Märtha Louise asegura que puede comunicarse con los ángeles.

Por su parte su marido vende un medallón “salvador” entre acusaciones de ser un charlatán.

En 2017 el 81% de la población apoyaba a la monarquía; en septiembre el apoyo cayó al 62%.

Para empeorar las cosas, el rey Harald, de 87 años, tiene problemas de salud que lo obligaron a tomarse una larga baja por enfermedad a principios de año. En febrero, el decano de los soberanos en funciones en Europa tuvo que ser repatriado en avión tras contraer una infección en Malasia.

El gobierno incluyó en octubre en su presupuesto 20 millones de coronas (unos 2 millones de dólares) para la compra de un “sarcófago” en previsión de su muerte.

“A veces la vida es muy difícil. Esto es algo que todos pueden experimentar, incluida nuestra familia”, dijo el rey en octubre.

Según los observadores, la monarquía noruega sobrevivirá mientras los escándalos afecten solo a personalidades “periféricas”. La pareja real, el príncipe heredero Haakon y su esposa, siguen siendo muy populares.

“La República no es una amenaza inminente. Incluso las peores encuestas muestran que hay el doble de noruegos que apoyan la monarquía”, dice Tor Bomann-Larsen, autor de biografías sobre la familia real.

Parte de la familia real, pero no en la sucesión

Marius está integrado en la familia real, formada por su madre y el príncipe Haakon, y los dos hijos que ha tenido la pareja: los príncipes Ingrid Alexandra, de 20 años y segunda en la línea de sucesión, y Sverre Magnus, de 18 años. Son sus hermanos de madre. En 2001, poco antes de su boda con el príncipe Haakon, la entonces aspirante a princesa incluso tuvo que pedir disculpas en público por su pasado. “Mi rebelión juvenil fue más fuerte que otras y llevé una vida salvaje”, dijo.