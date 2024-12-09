Príncipe de Gales ayudó a servir almuerzos de Navidad en un refugio de Londres para personas sin hogar

EFE

El príncipe de Gales ha ayudado a servir almuerzos de Navidad en un refugio de Londres para personas sin hogar que ya visitó hace 30 años, cuando era un niño, junto a su madre, la malograda lady Di.

Según se ve en un clip colgado en la cuenta de X de los príncipes de Gales, Guillermo, el heredero al trono británico, ayudó a servir menús de Navidad el jueves en el albergue para personas sintecho en The Passage. Ese lugar, según ha contado él mismo en varias ocasiones, tuvo un profundo impacto en él cuando era pequeño y le permitió ver “más allá de las paredes del palacio”.

Según se ve en las imágenes, Guillermo se puso uno de los delantales del refugio para unirse el resto de voluntarios y servir con ellos los platos de comida navideña mientras charlaba con los comensales.

La primera vez que el príncipe visitó esa organización fue hace más de 30 años con su madre, Diana.

Las imágenes muestra a Guillermo abrazando a Claudette Hawkis, la responsable de cocina del centro, a quien felicita por su cumpleaños. También entabla conversación con otra de las personas que acude al refugio que le cuenta que se va a casar.

El príncipe de Gales ha contado cómo las visitas que hacía junto a su madre a esos centros le impactaron e inspiran su trabajo.