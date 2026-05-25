Turista argentino detenido en Brasil por mensajes racistas sobre un niño: “Puedo tomarlo como esclavo”

Un turista argentino de 63 años fue arrestado este domingo en el estado de Minas Gerais, Brasil, bajo sospecha de fotografiar y filmar a un niño negro de 7 años dentro de un tren que conecta el municipio de Sao Joao del-Rei con la ciudad histórica. Según el informe policial, Eduardo Ignacio compartió las imágenes en una aplicación de mensajería con comentarios racistas, entre ellos: "Puedo tomarlo como esclavo".

El niño viajaba con su madre, su abuela, su tía, el padrastro de su madre y un primo. El grupo había embarcado en el municipio Sao Joao del-Rei alrededor de las 10 de la mañana para celebrar el cumpleaños de la madre del niño. Poco después de comenzar el viaje, un pasajero sentado en el asiento trasero tocó el brazo de la mujer y le avisó de que el hombre, sentado junto a la abuela del niño, estaba tomando fotos y videos del pequeño.

Al ser confrontado, el turista negó inicialmente haber realizado las grabaciones y se negó a mostrar su teléfono celular. La madre declaró que tuvo dificultades para entender su respuesta debido a su acento. Posteriormente, según el informe policial, el sospechoso desbloqueó el dispositivo voluntariamente y ella pudo ver la conversación en la que se habían enviado imágenes de su hijo junto con mensajes racistas.

Turista argentino arrestado tras fotografiar y enviar mensajes racistas sobre un niño negro en Minas Gerais: "Puedo tomarlo como esclavo". Foto: Reproducción: g1

En otro mensaje hallado en el teléfono celular, según la madre, el hombre argentino decía que quería traer una esclava para cuidar a las nietas de la persona con la que hablaba. Dado el contenido, la mujer expresó su temor de que algo más grave le hubiera ocurrido a la niña.

Los pasajeros y el personal de seguridad del tren retuvieron a Eduardo en un compartimento hasta la llegada de la Policía Militar. El sospechoso y la madre del niño fueron trasladados a la 3.ª Comisaría Regional de Policía de São João del-Rei. El teléfono celular del argentino fue confiscado para su análisis forense.

Consecuencias legales y postura de la empresa ferroviaria

El caso se registró con base en el artículo 20 de la ley brasileña N° 7.716/1989, que sanciona la práctica, la instigación o la incitación a la discriminación o el prejuicio por motivos de raza, color, etnia u origen nacional. Según el informe, existe un factor agravante debido a que el contenido discriminatorio se difundió en grupos digitales.

En un comunicado, VLI, la empresa que gestiona el servicio de trenes de vapor, lamentó el incidente y afirmó que repudia cualquier forma de discriminación.

"VLI repudia el racismo y cualquier forma de discriminación". Tan pronto como el equipo local fue informado del acto cometido por el turista, contactó a la policía, que llegó al lugar y detuvo al acusado. La empresa permanece a disposición de las autoridades para colaborar en la investigación del incidente.

O Globo/GDA