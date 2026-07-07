Tensión en el Pacífico: China prueba un misil, Australia y Japón condenan el lanzamiento y Rusia lo defiende

La marina de China anunció ayer lunes haber efectuado una exitosa prueba de lanzamiento de un misil sin carga nuclear en el Pacífico. El lanzamiento se produjo horas después de que Australia y Fiyi firmaran un importante tratado de defensa, percibido como un instrumento para que Canberra contenga la creciente influencia diplomática y económica de Pekín en la zona estratégica del Pacífico Sur.

La prueba de este lunes no es algo inédito: en septiembre de 2024, China ya había lanzado al Pacífico un misil balístico intercontinental, también sin carga nuclear, algo que llevaba más de 40 años sin hacerse en aguas internacionales.

El Consejo para los Asuntos del Continente de Taiwán, encargado de las relaciones con Pekín, consideró que con este lanzamiento el ejército chino “agrava las tensiones en la región y pone en peligro la paz y la estabilidad regionales”. Una preocupación compartida por el canciller de Nueva Zelanda, Winston Peters, quien lamentó que el ejercicio se hubiera realizado “pocas horas” después de la advertencia enviada por China.

Australia, por su parte, calificó el lanzamiento de “desestabilizador para la región”, mientras que Japón expresó “serias preocupaciones ante la intensificación de las actividades militares chinas”. Rusia, en cambio, defendió el disparo, declarando que China “no amenaza a nadie en el mundo”.

Putin y Jinping en un concierto por el 75º aniversario de las relaciones diplomáticas entre Rusia y China. Foto: AFP

Interrogada sobre estas críticas, una portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Mao Ning, respondió que la prueba se realizó “en condiciones de seguridad, de forma reglamentada y profesional”. “Esperamos que los países implicados no sobreinterpreten” este lanzamiento, afirmó.

China aplica una política de “no primer uso” de armas nucleares, prometiendo no tomar nunca la iniciativa de emplear una bomba nuclear, si bien se reserva el derecho a responder si es atacada con un arma de este tipo.

Las autoridades chinas no precisaron el modelo del misil balístico disparado desde el submarino.

Para Alex Luck, analista naval especializado en la modernización militar china, podría tratarse de un JL-3, un misil de alcance intercontinental de nueva generación, presentado durante el gran desfile militar de septiembre en Pekín. “Pero es igualmente posible que el aparato disparado sea un JL-2”, el modelo anterior con un alcance superior a 8.000 kilómetros, precisó a la AFP.

China ha reforzado su capacidad militar en las últimas décadas, en consonancia con su desarrollo económico y su peso diplomático. Según estimaciones del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (Sipri), China contaba en 2025 con 600 armas nucleares, es decir, 100 más que en 2024. AFP