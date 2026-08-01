Se frena inversión de US$ 30.000 millones que iba a conectar a África con Europa bajo el océano

El proyecto que se conoce bajo el nombre Sila Atlantik es una inversión de US$ 30.000 millones que tenía como principal objetivo transmitir energía renovable conectando Alemania y Marruecos en lo que sería el cable eléctrico más largo del mundo. Pero está retrasado por cuestiones financieras.

Este cubriría tan solo el 5% de las necesidades eléctricas anuales que genera Alemania, pero bajo la implementación de energía renovable. Para alimentar esto, los promotores del proyecto pretendían desplegar energía solar y eólica desde Marruecos equivalentes a 15 gigavatios.

Sila Atlantik se creó luego del fracaso de la iniciativa de electricidad renovable propuesta por Xlinks Marruecos-Reino Unido luego de que el gobierno británico no apoyara la propuesta en junio de 2025.

La nueva iniciativa se transformó rápidamente en uno de los proyectos más ambiciosos de la historia en términos de energía renovable, ya que consistía en la construcción de dos cables submarinos que se extenderían por casi 4.800 kilómetros bajo el Océano Atlántico.

Su desarrollo coincide con los múltiples esfuerzos realizados por diversos países europeos por generar una mejora en su seguridad energética, aunque buscan a su vez poder diversificar sus fuentes de electricidad, además de poder acelerar el proceso de abandono de los combustibles fósiles.

Motivo del retraso del proyecto del cable marítimo entre Marruecos y Alemania

La principal razón detrás del momentáneo freno de este ambicioso proyecto se relaciona con temas financieros y políticos pensando a largo plazo. Desde el punto de vista de las autoridades marroquíes indican que buscan que este procedimiento se vea respaldado por un acuerdo intergubernamental formal, autorizado por el gobierno alemán.

Al mismo tiempo, Marruecos insiste en que el sistema debe proporcionar flujos de electricidad en ambas direcciones. Permitiendo así que el cable marítimo no sea una ruta de exportación a Alemania únicamente, sino haciendo que la misma circule entre las dos naciones. Por otro lado, la empresa afirmó que se continúa evaluando las diversas estrategias legales y tecnológicas que podrían facilitar la ejecución del proyecto a largo plazo.

Panel solar

Marruecos y su relación con Europa en términos energéticos

Marruecos ya opera el único conector eléctrico entre África y Europa hasta el momento. Lo hace a través de España, haciendo que su rol fuera estratégicamente crucial durante los graves cortes energéticos que sufrió dicho país durante el pasado año.

Esto último provocó que ya se esté desarrollando un nuevo cable de 700 megavatios entre Marruecos y España, mientras que los africanos ya están considerando un enlace eléctrico submarino con Francia y otro con Portugal, este último dentro de una obra que según se estima podría escalar hasta los 735 millones de euros.