Rumania identifica drones rusos en su espacio aéreo, lo que desafía a la OTAN y a la Unión Europea

Rumanía derribó ayer domingo un dron en su espacio aéreo, el tercero en 48 horas, y prepara una protesta ante las autoridades de Rusia, país al que atribuye la procedencia de los aparatos, informó el presidente rumano, Nicusor Dan. “Es inadmisible e intolerable que la Federación Rusa siga violando el espacio aéreo rumano, que es, a su vez, espacio aéreo de la OTAN y de la Unión Europea”, escribió Dan en su cuenta de la red social Facebook.

El jefe de Estado rumano precisó que el dron fue derribado a las 10.13 hora local (7.13 GMT) por un caza F-16 sobre aguas territoriales de Rumanía, en la zona de Sulina-Chilia, en referencia a la desembocadura del Danubio en la frontera ucraniana. Poco antes, los residentes del distrito de Tulcea, que abarca esta zona del delta del Danubio, recibieron un mensaje de “alerta extrema” por la posible caída de objetos, con el consejo de resguardarse en sótanos o refugios de protección civil o permanecer en casa, lejos de ventanas y paredes exteriores.

El presidente rumano recordó que según la investigación de la Fiscalía, el primer dron derribado por un caza rumano, el pasado viernes, a un centenar de kilómetros de la frontera, era un modelo Shahed, utilizado por Rusia en la guerra contra Ucrania. Agregó que las investigaciones sobre los drones derribados ayer, sábado, también en el delta del Danubio, y ayer domingo continúan y que “la protesta diplomática de Rumanía ante la Federación Rusa se basará en estas investigaciones”.

Vladimir Putin y Kim Jong un charlan durante la visita del mandatario ruso a Corea del Norte. Foto: AFP

Corea del Norte

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó el fin de semana que Rusia pidió a Corea del Norte 30.000 soldados adicionales para apoyar su guerra contra Ucrania. “Rusia quiere recibir 30.000 soldados adicionales de Corea del Norte. Desde junio hay preparativos en marcha en la región rusa de Vorónezh para recibirlos”, escribió Zelenski en X.

La región de Vorónezh es fronteriza con Ucrania. “Corea del Norte se prepara también para transferir a Rusia lanzadores adicionales de misiles balísticos”, agregó Zelenski, quien advirtió de las implicaciones de tal despliegue para la comunidad internacional.

Corea del Norte y Rusia reforzaron su cooperación desde el inicio de la invasión en Ucrania en 2022. Pyongyang ha enviado miles de soldados a la región rusa de Kursk para ayudar a repeler la contraofensiva ucraniana en 2024 y 2025, y suministrar armas a Moscú. Las autoridades surcoreanas calculan que unos 2.000 soldados norcoreanos murieron en el campo de batalla.

Ataques cruzados

Al menos diez personas murieron ayer domingo por ataques en Rusia y Ucrania, en medio de una escalada marcada por el aumento significativo del número de víctimas civiles.

Estos ataques se producen un día después de que 20 personas fallecieran en ambos países, en un contexto de intensificación de los ataques de largo alcance, mientras las negociaciones para poner fin a más de cuatro años de guerra siguen estancadas.

Las autoridades ucranianas acusaron a Moscú de atacar un supermercado en la ciudad de Cherníhiv, cercana a Bielorrusia y lejos de la línea del frente. En Gorlivka, una localidad del este de Ucrania bajo control ruso, un ataque con drones ucranianos contra una parada de autobús dejó cuatro fallecidos y siete heridos, según las autoridades rusas. Otra persona murió en la parte ocupada de la región de Jersón, según funcionarios designados por Moscú en esa zona.