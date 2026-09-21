Régimen de Venezuela firma con TotalEnergy una cooperación estratégica en materia petrolera

La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) firmó el fin de semana un memorando de entendimiento con TotalEnergies E&P New Ventures, filial del gigante francés TotalEnergies, para una “cooperación estratégica en materia de hidrocarburos”, según la cadena de televisión pública del país caribeño.

El documento lo firmaron en Caracas el presidente de PDVSA, Héctor Obregón, y el vicepresidente senior de las Américas de TotalEnergies, Javier Rielo, según imágenes transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), sin que se dieran detalles del acuerdo.

El acto estuvo encabezado por la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, en el Palacio de Miraflores, sede del régimen en Caracas, donde la chavista también recibió al mandatario de Paraguay, Santiago Peña. Además, en la ceremonia se encontraban la ministra venezolana de Hidrocarburos, Paula Henao, y otros directivo de TotalEnergies.

El pasado abril, la petrolera francesa dijo que estaba “a punto de firmar algunos contratos comerciales con Venezuela” luego de haber “avanzado en las negociaciones”.

Según dijo entonces el director financiero de TotalEnergies, Jean-Pierre Sbraire, la compañía estaba desarrollando un “esquema de comercialización” en torno a los flujos desde Venezuela hacia la costa del golfo de México, al sur de Estados Unidos.

“Parte” del crudo pesado que la petrolera compre de PDVSA, señaló Sbraire, iría a su refinería de Port Arthur, a las afueras de Houston, con capacidad para procesar unos 238.000 barriles diarios.

Desde enero pasado, cuando Estados Unidos depuso y capturó al dictador Nicolás Maduro en Caracas, Venezuela se ha abierto a la inversión extranjera en sectores estratégicos como el petrolero, el minero y el eléctrico, en medio de una estrecha colaboración con Washington. El mismo enero, el Parlamento venezolano, controlado por el chavismo, aprobó una reforma de la ley de hidrocarburos para incentivar la inversión extranjera, lo que analistas interpretaron como el desmantelamiento del legado de Hugo Chávez (1999-2013). Venezuela extrajo en agosto un promedio de 1.201.000 barriles por día (bpd), el 29,9 % más respecto a los 924.000 de enero.

El régimen insiste en que se ha firmado medio centenar de acuerdos en petróleo y gas.

El pasado 28 de agosto, el presidente estadounidense, Donald Trump, y Delcy Rodríguez anunciaron un “histórico” acuerdo para la explotación de una quinta parte de las reservas de crudo de Venezuela a través de una compañía en la que el Pentágono tiene una participación accionaria de un 35 %. En 1998, un año antes de que el chavismo llegara al poder, Venezuela producía 3,1 millones de barriles al día.

Relación con Paraguay

En otro orden de temas, Venezuela y Paraguay destacaron el fin de semana el inicio “de una nueva etapa de relacionamiento” entre ambos países tras el encuentro sostenido en Caracas por el presidente paraguayo, Santiago Peña, y la mandataria encargada del régimen chavista, Delcy Rodríguez.

Las dos partes aseguraron que “sienta las bases de una dinamización progresiva y plena de las relaciones diplomáticas”.

Así quedó consignado en un comunicado conjunto suscrito por el canciller de Paraguay, Rubén Ramírez, y su homólogo de Venezuela, Félix Plasencia.

El jefe de Estado paraguayo había realizado una visita de trabajo de unas horas a Caracas antes de proseguir su viaje hacia Nueva York, donde participará de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En el documento, ambos países “ratifican los principios de diálogo franco, abierto y respetuoso, con estricto apego a la soberanía nacional, la igualdad soberana de los Estados, la autodeterminación de los pueblos, la reciprocidad y el pleno cumplimiento del Derecho Internacional, en favor de la paz, la estabilidad y el bienestar compartido”.

Venezuela rompió relaciones con Paraguay en enero de 2025 después de que Peña reconociera al opositor Edmundo González Urrutia como ganador de las presidenciales de 2024, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) -controlado por el chavismo- proclamó vencedor a Maduro.

Con información de EFE y AFP