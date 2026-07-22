Reclutador de modelos vinculado con Jeffrey Epstein fue encontrado muerto en su casa cerca de París

Daniel Siad, un reclutador francés de modelos profesionales vinculado con el agresor sexual Jeffrey Epstein, fue encontrado muerto el lunes en su domicilio cerca de París. Marie-Céline Lawrysz, fiscal adjunta del caso, afirmó que se realizará la autopsia en las próximas horas para conocer la causa de muerte.

En una entrevista reciente de la cadena CNN Siad afirmó "no tener motivos" para creer que las dos mujeres que había conectado con Epstein hubieran sido perjudicadas por el empresario. Ambas habían declarado a la cadena que habían sufrido abusos por parte del magnate.

Jeffrey Epstein en un folleto sobre delincuentes sexuales FOTO: AFP / DEPARTAMENTO DE APLICACIÓN DE LA LEY DE FLORIDA

"Confiaba en él y creía que era una persona profesional", declaró a CNN. "Nunca supe de nadie a quién le hubiera presentado que volviera para contarme que había pasado por una mala situación. Creía que era una persona profesional", agregó. Además, sostuvo que Epstein le había dicho que "ya había pagado" por sus delitos tras su condena.

Según señaló la cadena, el reclutador había afirmado que, en su momento, creía que Epstein era director de casting de Victoria's Secret y de la agencia de modelos MC2.

Karyna Shuliak y Jeffrey Epstein Foto: Archivo

Siad aparece nombrado en varias ocasiones en los documentos publicados por el Departamento de Justicia sobre Epstein. De acuerdo a los registros, el agresor sexual llegó a pagarle decenas de miles de dólares a Siad.

En uno de los correos el reclutador afirmó que le estaba buscando una "asistente joven y atractiva" para el magnate. Incluso llegó a enviarle una foto de una mujer, a la que describía como "muy educada" y con "potencial" para trabajar como "modelo o asistente". "Demasiado mayor", le respondió Epstein.

Siad solía enviarle al magnate fotos de mujeres jóvenes que conocía durante sus viajes, algunas de ellas en poses provocativas, según indican los archivos del Departamento de Justicia.