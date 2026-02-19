Quién es José María Balcázar y por qué sus declaraciones sobre el matrimonio infantil sacuden a Perú

En su primera jornada como presidente interino de Perú, el izquierdista José María Balcázar encendió nuevamente la mecha de la controversia al ratificar sus declaraciones sobre las relaciones sexuales en menores de edad. El mandatario de 83 años, quien asumió el cargo tras una vertiginosa sucesión en el Congreso, aseguró que no piensa retractarse de su postura de 2023, cuando afirmó que dichas prácticas "ayudan al futuro psicológico de la mujer", una frase que en su momento generó un repudio unánime de la sociedad civil.

"Yo no cambio nunca de opinión, soy un hombre permanentemente firme en mis convicciones", sentenció Balcázar en una entrevista con la emisora RPP. El exmagistrado, que dirigirá el Ejecutivo hasta el próximo 28 de julio, defendió su visión alegando que habla "con propiedad" debido a su experiencia como juez. Sin embargo, su negativa a condenar el matrimonio infantil —tema en el que se abstuvo de votar durante su labor parlamentaria— ha profundizado la alarma ciudadana en un país que se encamina a elecciones generales el próximo 12 de abril.

El rechazo de las organizaciones de Derechos Humanos

La ratificación de estas posturas provocó una reacción inmediata de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh), que calificó el nombramiento de Balcázar como una "legítima alarma". Desde el organismo señalaron que las afirmaciones del mandatario contradicen el marco jurídico nacional e internacional, especialmente la Convención sobre los Derechos del Niño, al normalizar situaciones que representan formas de violencia sexual contra niñas y adolescentes.

Críticas por la "actitud complaciente" ante el abusoPor su parte, la organización feminista Flora Tristán emitió un duro comunicado donde sostiene que el presidente interino evidencia una "actitud complaciente con el abuso". Para la entidad, minimizar la violencia contra las mujeres no es una opinión aislada, sino un atentado contra el interés superior del niño. Pese a las críticas y a los cuestionamientos sobre su idoneidad ética, Balcázar pidió a la prensa conversar de "cosas más importantes" y calificó las críticas como "leyendas negras" que intentan manchar su trayectoria.

El presidente interino de Perú, José María Balcázar Zelada, provocó una fuerte polémica al referirse a la ley que prohíbe el matrimonio infantil en el país. Al ser consultado, señaló que “según la ley y el Código Civil, de catorce para arriba, no hay ningún impedimento” para… pic.twitter.com/2rnoS4Bgcs — BN (@BNPeriodismo) February 19, 2026

José María Balcazar, presidente interino de Perú. Foto: AFP.

Las denuncias por corrupción y ética contra Balcázar

Nacido el 17 de enero de 1943 en Cajamarca, la trayectoria de Balcázar está atravesada por múltiples procesos judiciales. Según registros locales, ha sido investigado por la presunta comisión de delitos de prevaricación, fraude, estafa, cohecho y suplantación de identidad. Uno de los puntos más críticos de su pasado profesional fue su expulsión definitiva del Colegio de Abogados de Lambayeque, institución que este miércoles rechazó su candidatura recordando que fue apartado por faltas éticas y una supuesta apropiación de fondos durante su gestión como decano.

Asimismo, su paso por la Corte Suprema de Justicia terminó tras detectarse irregularidades, como la anulación de sentencias que ya tenían carácter firme. Más recientemente, en abril de 2025, el Ministerio Público lo incluyó en una denuncia constitucional junto a la ex fiscal general Patricia Benavides. Se le investiga por un presunto intercambio de favores ilícitos: el archivo de sus procesos penales a cambio de votos parlamentarios a favor de la exfiscal.

José María Balcázar emite su voto durante la elección del Presidente del Congreso. HANDOUT/AFP fotos

Declaraciones polémicas y gestión parlamentaria

Más allá de su historial judicial, Balcázar ha protagonizado fuertes controversias en el Congreso peruano. En junio de 2023, durante un debate para prohibir el matrimonio con menores de edad, afirmó que "las relaciones sexuales tempranas ayudan al futuro psicológico de la mujer". Pese al repudio generalizado de instituciones como el Ministerio de la Mujer, el entonces congresista se mantuvo firme en su postura y evitó disculparse.

En su labor legislativa también destaca su impulso, en abril de 2024, de un dictamen que eliminó la obligatoriedad del uso del lenguaje inclusivo en las instituciones del Estado peruano. Con su asunción, Balcázar se suma a la lista de mandatarios que han liderado Perú desde 2016, siguiendo los pasos de Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo, Dina Boluarte y el recientemente destituido José Jerí.

EFE