Qué es la “Junta de Comercio” que analizan Estados Unidos y China, y hasta qué punto le conviene al mundo

Mientras Washington y Pekín sopesan un nuevo mecanismo para ajustar el comercio bilateral, algunos analistas advierten que podría interferir en los mercados y otros lo ven como un camino hacia una coexistencia más fluida.

Tras las conversaciones que mantuvieron altos responsables económicos de Estados Unidos con sus homólogos chinos en París el fin de semana pasado, el enviado comercial estadounidense Jamieson Greer dijo que ambas partes debatieron la creación de una “Junta de Comercio entre Estados Unidos y China”.

Desde entonces, se ha avanzado en ese camino. El mecanismo ayudaría a formalizar e identificar qué tipos de bienes debería exportar e importar Estados Unidos desde China. La junta podría estudiar oportunidades para expandir el comercio en productos no sensibles o conversar sobre la reducción mutua de aranceles en sectores no estratégicos, señaló por su lado Wendy Cutler, del Asia Society Policy Institute.

Por ahora, los funcionarios parecen haber avanzado hacia compromisos de compra chinos de productos agrícolas, energía y aviones estadounidenses, añadió Cutler, exfuncionario comercial de Estados Unidos.

Las conversaciones se producen mientras Washington mira hacia el “comercio gestionado”, que, según Chad Bown, del Peterson Institute for International Economics, se centra en los resultados más que en las políticas. Esto podría significar compromisos de importación o restricciones voluntarias a la exportación, como en el caso de Japón en la década de 1980 para gestionar el flujo de automóviles hacia EE.UU..

AFP