Prueban vacuna contra la nueva cepa del coronavirus descubierta en Inglaterra

Al menos dos laboratorios que desarrollaron vacunas contra el COVID-19 las están probando para combatir la nueva cepa del virus identificada en el sur de Inglaterra.

Ugur Sahin, director ejecutivo de la alemana BioNTech -que con Pfizer desarrolló la primera vacuna aprobada contra el COVID-19-, dijo ayer martes que se necesitan otras dos semanas para saber si su inyección puede detener la variante del virus, aunque se mostraron confiados en la efectividad de sus productos.

“Como científico nunca se es optimista, sino que se piensa en probabilidades y la probabilidad de que nuestra vacuna sea efectiva también contra esta nueva mutación es muy elevada”, dijo Sahin.



En tanto, Moderna espera que la inmunidad de su vacuna proteja contra la nueva cepa y en las próximas semanas hará más pruebas para confirmarlo, dijo la compañía en un comunicado enviado a CNN.

La mutación puede ser hasta un 70% más infecciosa y genera mayor preocupación respecto a los niños. Ha sembrado el caos en el Reino Unido.



Sahin dijo que hay nueve mutaciones en el virus. Si bien el ejecutivo no cree que ninguno sea lo suficientemente fuerte como para eludir la protección brindada por la vacuna de BioNTech y Pfizer, sostuvo que se necesitan unos 14 días más de estudio y recopilación de datos antes de ofrecer una respuesta definitiva.



“La vacuna contiene más de 1.270 aminoácidos, y solo 9 de ellos han cambiado (en el virus mutante). Eso significa que el 99% de la proteína sigue siendo la misma”, explicó.



Independientemente de los resultados, Sahin señaló que “lo bonito de la tecnología ARNm” en la que se basa su vacuna es que realmente permite “rediseñar” una vacuna con gran rapidez, lo que significa que “técnicamente se podría desarrollar una nueva vacuna en unas seis semanas”.

Por otra parte, Sahin advirtió que “el virus seguirá con nosotros por los próximos diez años” y que debemos asumir que “habrá infecciones y pequeños brotes una y otra vez”.



La farmacéutica alemana CureVac, en tanto, dijo que no espera que la variante afecte la eficacia de su vacuna experimental, que se basa en la misma tecnología de ARN mensajero (ARNm) utilizada por Pfizer-BioNTech.



Levantan bloqueo.

En tanto, la mayoría de los países de la Unión Europea (UE) apoyó ayer martes la reapertura de las fronteras con el Reino Unido, siguiendo la recomendación que hizo la Comisión Europea, después de que una veintena de Estados suspendiera sus conexiones con las islas británicas ante la nueva variante del virus.



El tráfico de mercancías se ha visto estos últimos días perturbado por la decisión de Francia de cerrar la frontera no sólo a los pasajeros, sino también a los transportistas, impidiéndoles cruzar el Canal de la Mancha.

La Comisión Europea recordó que mientras dure el periodo de transición del Brexit hasta el 31 de diciembre la libertad de movimiento continua aplicándose al Reino Unido, por lo que “deben quedar exentos de las restricciones” los ciudadanos comunitarios y británicos que viajen a su país de origen o de residencia, siempre que se sometan a un test PCR o una cuarentena. No obstante, el Ejecutivo comunitario insistió en que “es importante tomar rápidas medidas temporales para limitar la expansión de la nueva cepa del virus” y “desalentar” los viajes no esenciales.

La situación en Argentina.

Aquí en la región, Argentina espera en cuestión de horas la llegada a Buenos Aires de las primeras 300.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V.



La recomendación de uso de la vacuna rusa por parte del organismo regulador argentino es inminente. Se aprobaría para ser aplicada en personas de entre 18 y 87 años, porque los ensayos clínicos en mayores de 60 ya fueron culminados y formalizados, según señalaron fuentes oficiales a La Nación.



Si todo sale como está previsto, el Airbus 330 de Aerolíneas Argentina que partió anoche de Ezeiza regresará a Buenos Aires mañana jueves a las 10.30 con los lotes de las 300.000 primeras vacunas.

Argentina sumó ayer 8.141 nuevos contagios de coronavirus y llegó a los 1.555.279 infectados. Se trata de la cifra más alta registrada en el mes luego de los 8.037 casos reportados el 1° de diciembre. Además, hubo 257 muertos, la segunda cifra más alta de diciembre, y el total de víctimas de la pandemia llegó a 42.254 en el país.

La situación en México.

En América Latina, México recibirá hoy miércoles un primer lote de vacunas de Pfizer/BioNTech, anunció el martes el canciller mexicano, Marcelo Ebrard.



Arribarán, provenientes de Bélgica, 1,4 millones de dosis de las 34,4 millones que Pfizer/BioNTech se comprometió a entregar entre este miércoles y el 31 de enero próximo.



El funcionario no precisó cuándo se iniciará la vacunación en México, aunque previamente el gobierno dijo que espera sea este mismo año.



El gobierno determinó que las primeras vacunas estarán destinadas para el personal médico y se administrarán en Ciudad de México y en el norteño estado de Coahuila, debido a la ultracongelación y logística que exige la conservación de la sustancia.

El Vaticano resguarda al Papa en Navidad por casos positivos

Un cardenal polaco y otro italiano, ambos muy cercanos al papa Francisco, tienen coronavirus, por lo cual el sumo pontífice no aparecerá en público para su tradicional mensaje navideño. El cardenal Konrad Krajewski, capellán responsable de las obras de caridad del papa, es uno de los que dio positivo. El religioso, de 57 años, tenía síntomas de neumonía y está internado en un hospital de Roma.



Apodado el “Robin Hood” del papa, este cardenal se reúne a menudo con él.



El otro cardenal que dio positivo es el italiano Giuseppe Bertello, de 78 años, presidente del gobierno del Estado de la Ciudad del Vaticano, una función que le hace ejercer en nombre del Papa el poder ejecutivo en este Estado minúsculo.



Francisco, a sus 84 años, se le ha visto pocas veces con mascarilla. El lunes, cuando presentó sus deseos para el año nuevo ante los 4.000 trabajadores del Vaticano y sus familias, el papa no pudo evitar acercarse a los participantes e incluso tomó un bebé en sus brazos.



Francisco es una persona considerada de riesgo. A los 21 años, en 1957, hubo que extirparle una parte del pulmón derecho debido a una infección.



La campaña de vacunación en el Vaticano comenzará a principios de 2021.



Del 24 de diciembre al 6 de enero, la Santa Sede decidió que Francisco no aparecerá en público el día de Navidad, cuando tradicionalmente da su mensaje desde la Basílica de San Pedro, seguido de la bendición “Urbi et Orbi”.