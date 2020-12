Mutación “N5017”: lo que tenés que saber de la nueva cepa del COVID-19

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La aparición en el Reino Unido de una nueva cepa del coronavirus, mucho más contagiosa que las otras, preocupa a los epidemiólogos y llevó a varios países a suspender sus vuelos procedentes del territorio británico este domingo.

Pero, ¿qué es lo que tenés que saber de esta nueva variante del coronavirus COVID-19?

Una nueva cepa, más contagiosa pero no más mortal



El consejero científico del gobierno británico, Patrick Vallance, indicó el sábado que esta nueva variante del SARS-CoV-2, además de propagarse rápidamente, se estaba convirtiendo en la forma "dominante", lo que conllevó "una subida muy fuerte" de los ingresos hospitalarios en diciembre.



La nueva cepa habría aparecido a mediados de septiembre en Londres o en Kent (sureste), según él.



"El grupo consultivo sobre amenazas nuevas y emergentes de virus respiratorios (NERVTAG) considera que esta nueva cepa puede propagarse más rápidamente", declaró el médico-jefe de Inglaterra, Chris Whitty, en un comunicado.



Esta idea se basa en la constatación de "un aumento muy fuerte de casos de contagio y de hospitalizaciones en Londres y en el sureste, respecto al resto de Inglaterra, en los últimos días", señala el profesor de Medicina Paul Hunter, de la Universidad de East-Anglia, citado en la página web de Science Media Centre.



"Este aumento parece estar causado por la nueva cepa", agregó, en alusión a las informaciones aportadas por las autoridades sanitarias.



Sin embargo, "nada indica, de momento, que esta nueva cepa cause una tasa de mortalidad más alta o que afecte a las vacunas y los tratamientos, pero se están realizando trabajos de forma urgente para confirmar eso", agrega Chris Whitty.

La mutación N5017, ¿qué es?



La nueva cepa incorpora una mutación, llamada "N5017", en la proteína de la "espícula" del coronavirus, que le permite engancharse a las células humanas para penetrarlas.



Según el doctor Julian Tang, de la Universidad de Leicester, "esta mutación N501Y ya circulaba mucho antes, de forma esporádica, este año fuera del Reino Unido, en Australia en junio-julio, en Estados Unidos en julio y en Brasil en abril".



"Los coronavirus mutan todo el tiempo, así que no es sorprendente que emerjan nuevas variantes del SARS-CoV-2", recordó el profesor Julian Hiscox, de la Universidad de Liverpool. "Lo más importante es intentar saber si esa variante tiene propiedades que tienen un impacto en la salud de los humanos, los diagnósticos y las vacunas".

Preocupación de epidemiólogos



La información "sobre esta nueva cepa es muy preocupante", afirmó el profesor Peter Openshaw, inmunólogo del Imperial College de Londres, citado por Science Media Centre. Sobre todo, porque "parece ser entre un 40% y un 70% más transmisible".



"Es una muy mala noticia", apuntó el profesor John Edmunds, de la London School of Hygiene & Tropical Medicine. "Parece que este virus es mucho más infeccioso que la cepa precedente".



En su página de Facebook, el genetista francés Axel Kahn recordó que, hasta ahora, "se han secuenciado 300.000 mutantes del SARS-CoV-2 en el mundo".



"Cuantos más virus haya y, por ende, más personas afectadas, más mutaciones aleatorias habrá" que sean "ventajosas para el virus", agregó Axel Kahn.

No solo Reino Unido: otros países anunciaron que también tienen esta cepa



Bélgica anunció este lunes que la variante del coronavirus identificada en el Reino Unido circula desde hace al menos un mes por Bélgica, que se suma Países Bajos e Italia quienes también han anunciado haber detectado esa cepa.



"Esa variante no se limita al Reino Unido, se ha detectado en otros lugares en el mundo, entre otros en Países Bajos y Bélgica", declaró este lunes en rueda de prensa el portavoz del equipo técnico contra el coronavirus, Yves Van Laethem.



El virólogo agregó que "actualmente hay 4 casos conocidos en Bélgica y esa detección se hizo hace un mes". "Es posible que haya más casos circulando en nuestro país y en otros países de la Europa continental", añadió Van Laethem.



El virólogo recordó que se tiene constancia de esa mutación "desde el mes de septiembre" y que actualmente representa "el 60% de las nuevas infecciones en el Reino Unido".



El experto belga atribuyó el hecho de que la variante se haya identificado en el Reino Unido a que ese país tiene "uno de los programas de investigación y de vigilancia genética más eficientes y completos del mundo", que les permite analizar "sistemáticamente entre el 5 y el 10% de las muestras para conocer su composición genética".



"Muchos otros países son mucho más limitados en el tanto por ciento de muestras que estudian en profundidad", indicó Van Laethem, quien precisó que el Reino Unido no es el único lugar donde aumentan significativamente los contagios, algo que también ocurre en Países Bajos, Dinamarca, República Checa y Eslovaquia. .



En cualquier caso, recomendó "no viajar y limitar al máximo los desplazamientos".

¿Qué pasa con las vacunas?

Las vacunas contra COVID-19 son efectivas contra la cepa mutada detectada en Reino Unido, opinaron expertos europeos citados el domingo por el ministro de Salud de Alemania.



"Por todo lo que sabemos hasta el momento, y tras las discusiones que han tenido lugar entre expertos de las autoridades europeas", la nueva variante del virus "no tiene ningún impacto en las vacunas" que siguen siendo "igual de eficaces", dijo el ministro Jens Spahn a la cadena televisiva pública ZDF.

"Serían muy buenas noticias", añadió el ministro, cuyo país ocupa actualmente la presidencia rotatoria de la UE.



Los expertos de la Unión Europea, junto con representantes de la autoridad alemana de vigilancia sanitaria (RKI) analizaron el tema el domingo, explicó a la AFP una fuente del ministerio alemán de Salud.