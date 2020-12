¿Cuáles son los efectos secundarios de las vacunas contra el COVID-19?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Los países comenzaron a crear cronogramas de vacunación para combatir el COVID-19 y las primeras aplicaciones han generado incertidumbre sobre los efectos secundarios.

¿Cuáles son los efectos secundarios de cada vacuna?

Pfizer y BioNTech: de acuerdo a las investigaciones publicadas por el diario El País de Madrid, esta vacuna no presenta graves efectos secundarios, aunque sí algunos efectos adversos “que se resolvieron poco después de la vacunación” como dolor de cabeza.

BioNtech reveló el porcentaje de los efectos secundarios en quienes se dieron la vacuna Pfizer: un 3,8% sufrieron cansancio y agotamiento, un 2% tuvo dolores de cabeza; casi un 2% tuvo fiebre superior a los 39°. En fase 1, estos efectos eran diez veces más comunes, de acuerdo a lo publicado por la ABC.



Además, según Hipertextual, el creador de la vacuna anunció que personas alérgicas podrían tener algún tipo de problema al vacunarse. En el Reino Unido, dos personas tuvieron un cuadro de “anafilactoide”. Lo mismo sucedió con una trabajadora de la salud en Alaska.

Moderna: los efectos secundarios, de acuerdo al medio español El País, son “de gravedad leve o moderada” como dolor en el lugar de la inyección, fatiga, dolor de músculos, dolor de articulaciones, dolor de cabeza, pero todos de corta duración.



De acuerdo al ABC, esta vacuna registró aproximadamente 10% de fatiga, casi 9% de molestias musculares, 5% de dolores en las articulaciones y un 4,5% con dolor de cabeza.

AstraZeneca y Universidad de Oxford: según El País de Madrid, los datos definitivos de esta vacuna no se conocen, pero algunos de los efectos adversos detectados en la fase anterior fueron similares a los de las dos anteriores vacunas: fatiga, dolor de cabeza, entre otros.

Sputnik V: el director del Centro Gamaleya y miembro de la Academia Rusa de Ciencias informó que ninguna persona tuvo efectos adversos graves, según Infobae. No obstante, la vacuna está probada en personas de 18 a 60 años, por lo que su presidente prefirió no dársela. "Yo atiendo a las recomendaciones de nuestros especialistas y por eso por ahora no me he puesto la vacuna, pero lo haré sin falta cuando sea posible", dijo.