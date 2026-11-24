Este martes se publicó un libro con extractos de un diario personal del fallecido papa Francisco. "El diario personal del papa Francisco", presentado por el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, incluye pasajes de un cuaderno que Jorge Bergoglio escribió entre 1992 y 2024 y que revela sus preocupaciones, arrepentimientos y autocríticas, además de su humanidad y fe. En este contexto, el autor del libro habló con medios de comunicación en una conferencia que fue compartida por Vatican News, el sitio oficial de noticias de la Iglesia católica.

Fernández dijo que se enteró de la existencia de este diario "una tarde estaba en Santa Marta con el papa Francisco, en la parte de su escritorio personal".

"Estábamos hablando reservadamente sobre la posibilidad de preparar un documento que estableciera qué hacer en el caso en que el papa perdiera irreversiblemente la consciencia. En ese contexto me ha indicado un espacio donde tenía tres documentos y una agenda. Vi que los documentos estaban subrayados por él. Cuando abrí la agenda vi que la usaba como una especie de diario, pero no pude leer nada. Allí me dijo: 'De esto verán ustedes'. No recuerdo exactamente las otras palabras, solo recuerdo la expresión 'lo que sea para edificación'. Es decir, me pedía que, llegado el momento, viera lo que podía servir a la gente para su edificación", expresó.

"Cuando fue elegido el papa León no quise molestarlo con este tema, pero después de unos meses me preocupé: quién sabe dónde estaría ese material, en qué manos caería, si no podía desaparecer… Entonces fui a contarle al papa León sobre aquella conversación y que me sentía en la obligación de cumplir con aquel mandato. Mostró curiosidad y dos días después encontró la caja donde estaban todos esos textos que Francisco me había mostrado. Inmediatamente me mandó la caja para que hiciera ese trabajo", narró el cardenal.

Fernández añadió que el propósito de este libro es "la edificación espiritual del lector", porque, según dijo, "esta fue precisamente la palabra que usó Francisco: edificación".

Anotaciones del papa Francisco en su diario personal, publicadas en un libro que salió a la venta. Foto: Vatican News

También habló de lo que quitó del diario. "Algunos detalles sobre cuestiones menores y prácticas, sobre horarios de reuniones o cosas que debía recordar, como ir al dentista, no ofrecen ningún mensaje útil al lector ni sirven para comprender al papa Francisco".

"La mayor parte del diario contiene frases y pequeñas narraciones que muestran el corazón de Francisco y ofrecen potentes estímulos para nosotros. Yo mismo, cuando abrí la caja y leí el diario, me sorprendí, quedé shockeado, porque allí había información que nunca había escuchado, no chimentos sino datos indispensables para entender la persona y el alma de Francisco de primera mano", expresó el cardenal.

"En un primer momento dudé sobre publicar algunas informaciones porque eran cosas demasiado íntimas. Pero vi que, aunque podían impactar, de todos modos eran cosas que nos mueven a hacernos grandes preguntas, y recordé que lo único que él había pedido era que fuera para edificación", sentenció.

A su vez, Fernández explicó por qué el diario cuenta con comentarios suyos: "El papa León estuvo de acuerdo con todo. También consideró que publicar solo los textos podía confundir a los lectores que no han conocido en profundidad a Francisco, y que por lo tanto, acompañarlo con comentarios míos que narraran el contexto era necesario".

Papa Francisco, fallecido en abril de 2025. Foto: AFP

Tres episodios del papa Francisco con el diablo

Entre las revelaciones más llamativas, Francisco relata que, cuando era arzobispo de Buenos Aires, vio al diablo en dos ocasiones, primero desde un auto y posteriormente durante una misa, y que también escuchó su voz y sintió su presencia en Roma tras un viaje a Chile.

Según escribió el fallecido pontífice en su diario, el 24 de enero de 2021, el demonio "merodeaba descaradamente". El fallecido pontífice recordó tres episodios en los que estaba seguro de que el diablo estaba "presente físicamente". En el primero de esos episodios escribió: "Lo vi por la ventanilla del auto. No olvidaré sus ojos amenazantes y, al mismo tiempo, seductores".

Durante el segundo episodio, ocurrido en una capilla carmelita, aseguró que el diablo lo miró con ojos ardientes. "No olvidaré aquella mirada, más intensa que la anterior. Eran como destellos de fuego", detalló.

Un tercer episodio ocurrió durante una reunión en Roma, tras un viaje a Chile, cuando lo vio, y dijo que escuchó su voz triunfante. Añadió que Dios le dio la oportunidad de liberarse de esos encuentros.

Francisco también afirmó que el 7 de junio de 2018, mientras se preparaba para dormir, vio "las puertas del infierno", y que se defendió tomando el rosario como arma.

Autocrítica, vejez y el breve apunte tras ser elegido papa en 2013

En varias páginas del diario, Francisco no duda en criticarse por sentimientos ocasionales de "desdén, envidia y orgullo" o por haber ignorado a un hombre ebrio que le habló en la calle "porque quería caminar tranquilo".

Francisco parecía preocupado por la brevedad de su paso por la Tierra y reflexionó con frecuencia sobre el envejecimiento. El diario contiene 86 páginas redactadas antes de su elección como papa en 2013 y otras 55 posteriores.

Uno de los pasajes más breves y al mismo tiempo más conmovedores está fechado el 21 de julio de 2013: "El 13 de marzo me eligieron papa".

Francisco falleció el 21 de abril de 2025 a los 88 años.

Con información de AFP