Noruega despide al rey Harald V tras 35 años de reinado: así será la sobria asunción de su hijo Haakon VIII

Noruega inicia una nueva etapa de su historia con la asunción de Haakon VIII como rey, tras la muerte de su padre, Harald V, ocurrida el viernes 28 de agosto de 2026 a los 89 años.

El país escandinavo decretó luto nacional por el fallecimiento del que era el monarca más longevo de Europa, una figura que durante 35 años fue vista como un símbolo de unidad nacional.

Este sábado 29 de agosto, el nuevo soberano se dirigirá por primera vez a sus conciudadanos en un discurso que la Casa Real anunció para las 19:00 horas locales, en el que recordará a su padre y buscará el respaldo de la población para su nuevo rol.

Harald V murió el viernes 28 de agosto a las 06:35 hora local en el Hospital del Reino de Oslo, donde había sido internado el 17 de agosto por una anemia hemolítica que derivó en una infección sanguínea. Su estado se había agravado en los últimos días hasta ser calificado de "muy grave" el jueves anterior a su fallecimiento.

El féretro fue trasladado esa misma tarde al Palacio Real, en un recorrido que miles de personas siguieron bajo la lluvia.

El rey Harald V de Noruega espera la llegada de los invitados en el Palacio Real de Oslo, en una fotografía tomada el 8 de abril de 2025. Foto: AFP

Multitudinario homenaje frente al Palacio Real de Oslo

Desde el viernes, más de 20.000 personas pasaron frente al Palacio Real de Oslo para dejar flores, tarjetas, peluches y banderas noruegas en homenaje al rey fallecido. "Todo el mundo está triste. El rey era un hombre al que todo el mundo respetaba", relató a AFP Anne Lobbe, de 35 años. Otra vecina, Line Stousland, de 49 años, lo definió como "el rey del pueblo" y remarcó que "fue muy importante, fue un rey que unió a la gente".

El primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, también rindió homenaje a Harald V tras reunirse con el nuevo monarca: "Recordaremos al rey Harald por su amor hacia su pueblo, su sentido del humor y su calidez humana, y por su fe inquebrantable en nosotros".

El fallecimiento también generó reacciones internacionales, entre ellas la del presidente de EE.UU., Donald Trump, quien calificó a Harald V como "un hombre fuerte, orgulloso y enormemente respetado".

Rey Harald V de Noruega durante la inauguración de un centro de entrenamiento y rehabilitación oncológica Foto: AFP

Cómo será la asunción de Haakon VIII como nuevo rey de Noruega

Haakon, de 53 años, se presentó el viernes en el Palacio junto a su hija de 22 años, Ingrid Alexandra, ahora princesa heredera, para informar oficialmente al gobierno sobre la muerte de su padre. "Tomaré el nombre de Haakon VIII y perpetuaré el lema que mi padre, mi abuelo y mi bisabuelo eligieron: 'Todo por Noruega'", declaró en esa ocasión.

El nuevo rey prestará juramento de lealtad a la Constitución el martes 1 de setiembre de 2026, sin esperar a los funerales reales, cuya fecha todavía no fue confirmada y que recién marcarán el fin del luto nacional.

No se prevé una coronación formal, práctica abolida en 1908, aunque Haakon VIII podría optar, como hicieron su padre y su abuelo, por bendecir su reinado en una ceremonia en la catedral de Trondheim, sede de las coronaciones noruegas entre 1814 y 1906.

Con información de AFP y EFE. Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.