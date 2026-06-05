Mueren deshidratadas 49 personas en el desierto del Sahara tras un fallo de un vehículo

Murieron de sed 49 personas en una zona aislada del desierto del Sahara, en Níger, después de que el camión en el que viajaban se averiara, informaron las autoridades el pasado jueves.

Los fallecidos formaban parte de un grupo que regresaba de Malí para una festividad musulmana cuando se quedaron sin agua, indicó la gobernación de Agadez en una publicación en Facebook.

Las 49 personas "murieron de sed en una zona remota a más de 80 kilómetros al oeste de Assamaka", añadió.

Assamaka es un importante punto de paso entre Níger y Argelia, pero también está cerca de la frontera con Malí.

"Privados de agua e incapaces de reparar el vehículo a pesar de los esfuerzos del conductor, sus ayudantes y los pasajeros, los viajeros se encontraron atrapados en un entorno hostil, donde las temperaturas extremas y la ausencia de puntos de abastecimiento hacen que la supervivencia sea extremadamente difícil", detalló la gobernación.

Agregó que las víctimas fueron enterradas en fosas comunes.

Dos pasajeros lograron sobrevivir tras caminar más de 50 kilómetros a pie hasta una laguna cercana y luego continuar hasta Assamaka, donde alertaron a las autoridades, señaló la gobernación.

Al regresar del lugar de la tragedia, las autoridades locales descubrieron otro camión inmovilizado a más de 60 kilómetros de Assamaka, con "más de 60 personas a bordo (...) varadas desde hacía tres días en pleno desierto a raíz de un problema de batería".

Estos viajeros habían salido de un yacimiento de extracción de oro en Malí situado a más de 300 kilómetros de la frontera nigerina, precisó la gobernación en un segundo comunicado.

La delegación aportó la asistencia necesaria para reparar el vehículo, lo que permitió a estas personas reanudar su viaje, añadió la misma fuente.

Carrera ecuestre, "Gallops of Marruecos". FADEL SENNA/AFP

Esta zona desértica, punto de paso conocido de migrantes africanos que intentan llegar a Europa, es con frecuencia escenario de tragedias de este tipo.

En 2025, al menos 35 migrantes murieron en el desierto de Níger, según la ONG Alarme Phone Sahara (APS).

Más de 34.000 migrantes fueron expulsados de Argelia hacia la vecina Níger en 2025, según APS.

AFP