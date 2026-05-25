Tragedia en Angola: al menos 28 muertos por el derrumbe de una mina ilegal de oro

Al menos 28 personas, muchas de ellas de la misma familia, murieron el fin de semana en el derrumbe de una mina de oro ilegal en el norte de Angola, informaron los medios de comunicación y las autoridades.

Angola cuenta con ricos yacimientos de diamantes y otros minerales, como el oro, que atraen a miles de personas, tanto angoleñas como de países limítrofes, que excavan minas ilegales y sin control.

Las autoridades recuperaron los cuerpos de 28 personas de entre 18 y 45 años, declaró un portavoz de la policía a la televisión pública TPA.

El derrumbe ocurrió el sábado en la provincia de Bengo, al noreste de Luanda, la capital del país.

"Estos jóvenes extraían minerales estratégicos, entre ellos oro, en esta región, y en un momento dado la mina se derrumbó", explicó el domingo la televisión.

Un responsable de los servicios de rescate confirmó el mismo balance de víctimas a medios locales, y precisó que 13 de los fallecidos pertenecían a la misma familia.

Las autoridades de Bengo estiman que unos 7.000 mineros ilegales extraen oro en la provincia, según la agencia de prensa oficial Angop.

Explosión de mina de carbón en China deja un saldo de alrededor de 90 muertos y múltiples heridos

Equipos de rescate buscaban a personas desaparecidas tras la explosión de una mina de carbón en el norte de China, que dejó entre 80 y 90 muertos, según informaron medios estatales el pasado sábado. El accidente es el peor desastre minero en China en 17 años, y las autoridades afirmaron que la empresa involucrada cometió infracciones graves, con acumulación de gases tóxicos en la mina.

La agencia oficial de noticias Xinhua informó que se estaba llevando a cabo una operación de rescate a gran escala para encontrar a las personas desaparecidas. Un total de 247 trabajadores se encontraban en el yacimiento ubicado en la localidad de Liushenyu, cuando ocurrió el incidente, de acuerdo con la agencia de noticias Xinhua.

Operativo de rescate tras explosión de gas en una mina de China CNS/AFP

Un total de 755 integrantes de personal de emergencia y médicos se desplazaron al lugar de los hechos, según la cadena estatal china CCTV. Imágenes publicadas CCTV muestran a rescatistas en la zona portando cascos y camillas, con varias ambulancias al fondo. Un total de 128 personas requirieron ingreso en el hospital, cuatro de ellas en estado crítico o grave, según la televisión estatal.

El minero Wang Yong, herido en el incidente, dijo a CCTV que de repente vio una nube de humo, y que olía a azufre. Varios a su alrededor se ahogaron con el humo, según alcanzó a ver, y luego se desmayó.

“Estuve en el suelo durante una hora aproximadamente, y me desperté yo solo. Grité a la gente que estaba a mi lado, y salimos juntos de la mina”, dijo Wang a CCTV. Ayer por la noche, los equipos de rescate se turnaron para descender al pozo de la mina en busca de los trabajadores desaparecidos.

Con información de AFP y EFE