México: asesinan a un alcalde en su oficina y a un periodista en un restaurante durante la misma jornada

Un alcalde de México fue asesinado a balazos este miércoles dentro de su oficina en la sede del gobierno municipal de la localidad Temoac, estado de Morelos.

Valentín Lavín Romero, aliado del partido de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya había sobrevivido a un atentado con arma de fuego en enero.

Varias bandas narcotraficantes operan la zona, colindante con Ciudad de México y con el estado de Guerrero, uno de los más violentos del país. México registra casi un centenar de asesinatos de alcaldes en el país desde 2006.

🔴Despliegan operativo de seguridad tras asesinato de Valentín Lavín Romero, alcalde de Temoac, Morelos



La Fiscalía del Estado informó que agotará todas las líneas de investigación.



Fue atacado en la Presidencia Municipal.

pic.twitter.com/A5g4LYs6aP — Azucena Uresti (@azucenau) July 22, 2026

Par de horas antes también fue asesinado un periodista del estado de Oaxaca, en el sur de México, conocido por sus posiciones críticas con las autoridades estatales.

Francisco Alejandro Leyva Aguilar, quien fue director de un canal de televisión local y tenía una columna política, fue ultimado a balazos cuando comía en un restaurante por individuos armados que circulaban en una motocicleta, informó la fiscalía local.

Agregaron que solicitarán la colaboración de la fiscalía federal mexicana, que tiene un área especializada en delitos contra la libertad de expresión.

Según el recuento de Reporteros Sin Fronteras (RSF), es el séptimo periodista asesinado en México en lo que va del año. La organización afirma que el país es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, ya que registra más de 150 comunicadores asesinados en este país desde el año 2000. Más del 90% de los crímenes en contra de estos trabajadores quedan impunes.

AFP