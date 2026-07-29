Medía más de dos metros y usaba calzado hecho con llantas de automóviles: murió el "gigante de Ghana"

Este miércoles se conoció la noticia del fallecimiento a sus 33 años de Sulemana Abdul Samed, un ghanés famoso por ser el hombre mas alto de su país. Un periodista de la cadena BBC lo llegó a medir en 2022 y registró una altura de dos metros y 23 centímetros.

El hecho de que Sulemana fuera visibilizado por el medio británico lo convirtió en una celebridad en Ghana. Apodado Awuche —que significa 'Vamos' en el idioma nativo hausa— padecía el síndrome de Marfan, que afecta al esqueleto —generando una curvatura en la columna vertebral—, así como los ojos y al sistema cardiovascular.

El síndrome de Marfan y las secuelas en su cuerpo

Sulemana se encontraba internado en la ciudad ghanesa de Tamale al noreste del país, por una infección general en las piernas. Pese a su altura, llevaba una vida normal, ya que asistió a la escuela y trabajó como agricultor.

Sulemana Abdul Samed. Foto: captura de video Scanty Explores

Zapatos de neumáticos y un sueño frustrado al volante

El reportaje realizado por la BBC a Abdul en 2022 da cuenta de que Sulemanaera más alto que muchas de las casas de su pueblo. Además, usaba un tipó de calzado personalizado que consistía en zapatos sin cordones hechos con llantas de automóviles.

Por otro lado, tenía como sueño convertirse en un chofer profesional, cosa que no pudo concretarse por su altura. "Estaba planeando ir a la escuela de manejo, pero incluso cuando muevo el asiento hacia atrás, no puedo sostener el volante... No puedo estirar la pierna porque mi rodilla golpeará el volante", dijo Sulemana en el reportaje de la BBC.

Sulemana Abdul Samed. Foto: Citi FM.

De la práctica de fútbol al apoyo incondicional de su familia

En cuanto a la actividad deportiva, había manifestado que en su juventud jugaba al fútbol con normalidad y era atlético, pero en el tramo final de su vida ni siquiera podía caminar distancias cortas.

Por otro lado, había manifestado estar muy agradecido con su familia por el apoyo emocional brindado. Ninguno de sus parientes presentaba ningún tipo de condición similar a la de Abdul. "Ninguno de ellos es alto, yo soy el hombre más alto".

Hasta la llegada del periodista de la BBC, nunca se había podido constatar la altura específica de Abdul. "Cada tres meses crezco… Si hace tres meses o cuatro que no me ves, te habrás dado cuenta de que he aumentado de tamaño", explicaba.