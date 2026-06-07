Descubren en África una araña que brilla en azul y decenas de especies desconocidas para la ciencia

Un equipo internacional de científicos logró un descubrimiento sorprendente en una de las regiones más aisladas y menos exploradas de África. La expedición se llevó a cabo en la meseta de Lisima, ubicada en el este de Angola, y permitió identificar decenas de especies nunca antes registradas por la ciencia. Entre los hallazgos más llamativos se encuentran dos arañas extremadamente raras, una de ellas capaz de emitir un brillo azul bajo luz ultravioleta, un fenómeno que todavía intriga a los especialistas y marca un hito en el conocimiento de la biodiversidad africana.

La investigación fue impulsada por The Wilderness Project, una organización dedicada al estudio y la conservación de ecosistemas de agua dulce en África. En el marco del proyecto denominado Atlas de la Vida de Cassai, un grupo de 16 especialistas recorrió durante semanas este remoto territorio para documentar su fauna. La expedición científica confirmó que la región, considerada durante años uno de los grandes puntos ciegos del continente, alberga una riqueza biológica mucho mayor de la que se imaginaba originalmente.

Hallazgos inéditos en la meseta de Lisima

Uno de los descubrimientos que más llamó la atención de los expertos fue el de una posible nueva especie de araña cangrejo coronada que brilla con luz azul cuando es iluminada con rayos ultravioleta. Los investigadores aún no lograron determinar por qué ocurre este fenómeno biológico. También fue encontrada una araña tejedora de telarañas circulares que podría representar otra de las especies desconocidas para la comunidad internacional. Sin embargo, los expertos aclararon que será necesario llevar a cabo análisis exhaustivos de laboratorio para confirmar la taxonomía de ambos hallazgos de forma definitiva.

La lista de ejemplares registrados va mucho más allá de los arácnidos. Los científicos documentaron ocho posibles nuevas especies de libélulas, tres especies inéditas de saltamontes y cerca de 60 mariposas y polillas que nunca habían sido catalogadas por los expertos en ningún otro ecosistema. Estos resultados refuerzan la importancia ecológica que presenta la meseta de Lisima y la necesidad urgente de continuar investigando la zona para resguardar su entorno natural.

La investigación se realizó en la meseta de Lisima, en el este de Angola . Foto: The Wilderness Project.



Desafíos de la biodiversidad africana en Angola

El trabajo de campo estuvo lejos de ser sencillo debido a las complejas condiciones del terreno. El equipo enfrentó lluvias intensas, vehículos atascados en el barro, fallas mecánicas graves y hasta varios casos de malaria entre los integrantes de la comitiva. Aun así, los investigadores aprovecharon cada contratiempo logístico para estudiar a fondo los humedales, los bosques pantanosos y las praderas inundables que se encuentran cercanas al campamento base.

Para Rob Taylor, líder de la expedición, el logro más importante no es solo la cantidad de fauna encontrada en el lugar. Según explicó el especialista, el estudio permitió que esta región deje de ser un espacio desconocido para la ciencia y "abre la puerta a futuras acciones destinadas a proteger sus ecosistemas y la vida que albergan". De este modo, el trabajo sienta las bases para futuras políticas de conservación en el este de Angola.

Con información de las agencias y La Nación/GDA.