Fuerzas armadas marroquíes rescatan a 201 migrantes que intentaban navegar hacia las Islas Canarias

Unidades de la Marina Real de Marruecos interceptaron este sábado 29 de agosto de 2026 una embarcación en la que viajaban 201 personas que intentaban llegar de forma irregular a las Islas Canarias, España.

El operativo se realizó a 185 kilómetros al suroeste de Dajla, en el Sáhara Occidental, según informó un comunicado del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Reales de Marruecos.

Cómo fue el operativo de rescate en la costa marroquí

Según el comunicado castrense, entre los ocupantes de la embarcación había mujeres y menores de edad. Tras ser interceptados, los migrantes fueron trasladados al pueblo pesquero de Roc-Chico, ubicado unos 190 kilómetros al suroeste de Dajla.

Las Fuerzas Armadas Reales no precisaron el origen de las personas rescatadas. Indicaron que, una vez recibida la atención necesaria a bordo de las embarcaciones militares, los migrantes fueron entregados a la Gendarmería Real para los “trámites administrativos habituales”, sin dar más detalles sobre el procedimiento que se les aplicará ni sobre su situación migratoria posterior.

La ruta migratoria hacia Canarias y su letalidad

La travesía desde el África Occidental hacia el archipiélago de Canarias es una de las más transitadas por las redes de tráfico de personas que operan en la región. Se trata de un trayecto marítimo de alto riesgo, utilizado por migrantes de distintos países africanos que buscan llegar a territorio español como puerta de entrada a Europa.

Las cifras oficiales muestran una tendencia a la baja en las llegadas durante este año. Hasta el pasado 15 de agosto se contabilizaron cerca de 5.000 arribos a las islas españolas, lo que representa una caída próxima al 60% respecto al mismo período del año anterior.

Migrantes hacia Europa.

Foto: Archivo El País

Sin embargo, la reducción en el número de llegadas no implica necesariamente una ruta más segura. La organización no gubernamental Caminando Fronteras, que monitorea los desplazamientos migratorios y las tragedias asociadas a ellos, estima que entre enero y mayo de este año al menos 635 personas murieron o desaparecieron mientras intentaban cruzar por la ruta atlántica.

El operativo de este sábado se suma a una serie de interceptaciones que las autoridades marroquíes realizan de forma habitual en sus costas, en el marco de la cooperación migratoria que mantiene el país norafricano con España y la Unión Europea para el control de estos flujos irregulares.

Con información de EFE.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.