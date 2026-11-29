La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado prometió ayer sábado desmontar el “aparato socialista” que le quitó propiedades a productores, en alusión a los 27 años de chavismo en el poder y a su política de expropiaciones.

“La propiedad privada es sagrada. Vamos a desmontar todo ese aparato socialista, criminal y mafioso que le quitó al productor lo suyo”, expresó Machado en un acto desde el estado Portuguesa, al oeste de Venezuela, donde presentó una propuesta para recuperar la producción agropecuaria.

La líder opositora abogó por reconstruir la seguridad jurídica, la del territorio y la personal, según una publicación de su partido, Vente Venezuela (VV), en la red social X.

En materia de seguridad jurídica anunció que, durante los primeros 100 días de una eventual gestión, paralizaría las expropiaciones en marcha, frenaría las invasiones y llevaría al Parlamento reformas de leyes como la de Tierras, la de Seguridad Agroalimentaria y otras, indicó VV en una nota de prensa.

La política de expropiaciones e intervenciones de activos privados en Venezuela, impulsada principalmente durante el Gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) y continuada en menor medida bajo el mandato de Nicolás Maduro, transformó la estructura económica del país y derivó en debates sobre la seguridad jurídica.

Chávez justificó las expropiaciones como parte de una política para lograr la soberanía alimentaria, combatir la especulación y otros argumentos. Durante su gobierno, se aprobaron normativas como la Ley de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria (2008), la cual permitió al Gobierno “proceder a la adquisición forzosa” de bienes “sin necesidad de obtener autorización” del Parlamento.

Sin embargo, durante años, la oposición y los gremios empresariales denunciaron que esta política debilitó el aparato productivo y contribuyó a la escasez, dado que parte de las empresas expropiadas terminaron paralizadas o en quiebra. En octubre pasado, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, bajo presión de EE.UU., ordenó la “valoración de activos no esenciales” en manos del Estado para “que sean ofertados o devueltos a sus antiguos propietarios”.

Derogación

La jefa de la delegación opositora en el diálogo con el chavismo, Dinorah Figuera, celebró ayer sábado que el Parlamento planteara la derogación de la llamada Ley Simón Bolívar, que castiga a quienes pidan sanciones contra Venezuela.

En una publicación en X, Figuera subrayó que esta ley ha servido para “criminalizar” a “muchas personas que pensaban distinto”, por lo que consideró que su derogación será un paso importante para acabar con la “persecución” en Venezuela.

“Que nunca más una ley sea usada contra el pueblo para silenciar su voz y cercenar su libertad”, manifestó la opositora, quien consideró importante la reparación de daños para las víctimas de la aplicación de esta ley. La derogación, que se hará efectiva este martes, forma parte de los acuerdos alcanzados con la delegación encabezada por Figuera para revisar normativas cuestionadas por la sociedad civil.

Con información de EFE y AFP