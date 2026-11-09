Los rebeldes hutíes atacaron el rascacielos de la petrolera Aramco en la capital saudita, escalando así el conflicto

Los hutíes proiraníes de Yemen afirmaron ayer domingo haber atacado el distrito financiero de Riad, la capital de Arabia Saudita, donde varios testigos observaron daños en un rascacielos de la petrolera Aramco.

La capital saudita, especialmente su aeropuerto, ha sido blanco regularmente desde octubre de disparos de estos combatientes que luchan contra el gobierno yemenita, apoyado por una coalición militar liderada por Riad. Según el Ministerio de Energía “un edificio administrativo perteneciente a Aramco en Riad fue objeto de un intento de ataque” este domingo. “El incidente provocó la caída de escombros que causaron daños menores en el edificio, sin dejar heridos ni muertos”, agregó en un comunicado en X.

“La torre de Aramco en KAFD fue atacada, eso es seguro”, había declarado antes un testigo sobre el Distrito Financiero Rey Abdalá, por sus siglas en inglés.

Los hutíes proiraníes de Yemen reivindicaron el ataque con “misiles balísticos, de crucero y drones” y afirmaron haber atacado también depósitos de la petrolera y el aeropuerto de la capital saudita. “Los ataques causaron importantes daños”, añadieron en un comunicado y afirmaron que la operación fue en represalia por los bombardeos llevados a cabo por la coalición en Yemen, que según los hutíes dejaron al menos 63 muertos entre el pasado viernes y el sábado.

Tomar como objetivo el barrio de negocios de Riad es una importante escalada en el conflicto entre el reino y los hutíes, que se reanudó en julio y abrió un nuevo frente en la guerra en Oriente Medio.

Varios pisos del edificio del gigante petrolero saudita parecían dañados, indicó un testigo, que mencionó ventanas rotas y destrozos en parte de la fachada de la torre.

El Distrito Financiero Rey Abdalá es uno de los símbolos de las reformas económicas y sociales en curso en el reino, con imponentes rascacielos, comercios de lujo y áreas verdes. La zona alberga también viviendas residenciales, así como una estación de metro muy concurrida en las horas punta. Según Andreas Krieg, analista del King’s College de Londres, con este ataque los hutíes “toman como rehén la transformación económica de Arabia Saudita en una guerra que parece cada vez más imposible de ganar” para el reino.

Condenas

Organismos regionales y varios países árabes condenaron ayer la oleada de ataques de los rebeldes hutíes del Yemen contra Arabia Saudí, y exigieron la intervención urgente del Consejo de Seguridad de la ONU al considerar en riesgo el suministro energético mundial.

El Parlamento Árabe advirtió en un comunicado de que estos “reiterados y atroces intentos terroristas” contra infraestructuras civiles y petroleras amenazan la estabilidad regional y “la seguridad del suministro energético mundial”, por lo que reclamó al Consejo de Seguridad asumir sus responsabilidades para frenar las agresiones y hacer rendir cuentas a los responsables. En la misma línea, el Ministerio de Exteriores de Baréin apeló al máximo órgano de la ONU a tomar medidas decisivas contra los atacantes y sus patrocinadores, recordando el derecho de Riad a la legítima defensa.

A las condenas se sumaron Catar, Egipto y Jordania, entre otros paises, cuyos ministerios de Exteriores coincidieron en calificar el lanzamiento de misiles balísticos contra zonas urbanas e instalaciones económicas de “violación flagrante del derecho internacional” y de la soberanía saudí.

Con información de EFE y AFP