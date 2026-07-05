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El País Mundo

Local de McDonald’s en Venezuela se convierte en centro de salud improvisado tras la tragedia de los terremotos

En el mostrador donde se entregan las conocidas hamburguesas ahora se reparten arepas y sándwiches donados a los afectados; también allí hay un área de triaje, almacenaje y farmacia.

El País
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05/07/2026, 03:20
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Personal sanitario organiza suministros médicos dentro de un centro médico improvisado, instalado en un antiguo restaurante McDonald's en Caraballeda, La Guaira.
Personal sanitario en centro médico improvisado, instalado en restaurante McDonald's en Caraballeda, La Guaira.
Foto: AFP

Bolsas de suero cuelgan del techo de un McDonald’s devenido en “hospital” tras dos devastadores terremotos en Venezuela, donde miles de pacientes acuden a centros de salud improvisados.

El doble sismo golpeó con fuerza el estado La Guaira, sin capacidad para una atención hospitalaria masiva. Las primeras víctimas se trasladaron a hospitales que se desbordaron.

Los pacientes acuden ahora a toldos dispuestos en carreteras y en un terminal de autobuses en Catia La Mar, en La Guaira. Un McDonald’s en Caraballeda recibe a decenas de personas con “crisis hipertensivas, crisis de ansiedad, síntomas diarreicos”, dijo Karlys Figueroa, cirujana y voluntaria en la atención a la tragedia. El lugar es un ambulatorio con triaje, farmacia, almacén y zonas de atención psicológica.

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Equipos de rescate se encuentran en el interior de un restaurante McDonald's que funciona como centro de atención médica tras dos terremotos en Caraballeda, La Guaira.
Equipos de rescate en restaurante McDonald's que funciona como centro de atención médica tras dos terremotos en Caraballeda.
Foto: AFP

Más de una treintena de médicos voluntarios como Figueroa atienden a los afectados. En el mostrador donde se entregan las conocidas hamburguesas ahora se reparten arepas y sándwiches donados.

Por su parte, el doctor Antonio Olaizola explicó que el riesgo de epidemias crece a medida que los afectados colman los refugios tras el derrumbe de más de 180 edificios en la zona. AFP

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