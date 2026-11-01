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El País Mundo

Lluvias torrenciales en México: autos arrastrados al mar, un muerto y rescates de emergencia

Las autoridades desplegaron operativos militares de auxilio tras el desborde inusual de arroyos y la evacuación de centros médicos.

01/11/2026, 11:31
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Autos y camiones pesados fueran arrastrados al mar en la ciudad portuaria de Guaymas
Autos y camiones pesados fueran arrastrados al mar en la ciudad portuaria de Guaymas, en México.
Foto captura de video.

Sorpresivas lluvias torrenciales desatadas al noroeste de México causaron al menos un muerto, caída de árboles, inundaciones y provocaron que decenas de autos y camiones pesados fueran arrastrados al mar en la ciudad portuaria de Guaymas y el paraíso turístico de San José del Cabo.

Las precipitaciones tomaron por sorpresa a los habitantes de las dos ciudades porque Protección Civil solo había pronosticado lluvias ligeras, pero en 45 minutos alcanzaron los 120 milímetros.

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Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, donde se encuentra Guaymas, dispuso el envío de paramédicos, apoyados por la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina para rescatar a las personas atrapadas por la crecida y “garantizar la seguridad de las familias”.

Medios de comunicación locales reportaron la muerte de una persona que se hallaba en un taxi que fue arrastrado por una poderosa corriente de agua y lodo en Guaymas.

Estamos inundados, tenemos el agua hasta arriba. No me importan las pérdidas materiales. Quiero más la vida. Por favor, alguien que nos ayude”, clamó a través de las redes sociales una mujer atrapada dentro de una papelería.

El arroyo Las Palmas vio crecer su cauce en forma inusual que arrastró al menos una decena de vehículos durante la mañana del viernes en Guaymas, mientras que en San José del Cabo, se desalojó una clínica de medicina familiar donde se hallaban 356 personas, entre enfermos y personal sanitario.

En San José del Cabo, los cuerpos de emergencia realizaron 12 rescates en puntos como Costa Azul, el arroyo Ricardo Flores Magón, Santa Rosa y El Tildillo, según reportó TVAzteca. Para ello se desplegaron al menos 60 efectivos y ambulancias.

Uno de los puntos de mayor riesgo estaba en el arroyo Costa Azul, en San José del Cabo, donde la fuerza del agua arrastró vehículos hacia el mar, según se podía observar en videos difundidos desde la zona.

Según explicaron residentes del lugar, algunos trabajadores de hoteles cercanos acostumbran estacionar sus vehículos cerca del arroyo, por lo que se presume que varias de las unidades arrastradas podrían encontrarse ahí al momento de la crecida.

Protección Civil pidió no intentar cruzar arroyos, vados o calles inundadas, ni a pie ni en automóvil, señalando que las corrientes podían aumentar rápidamente incluso cuando la lluvia parece disminuir. También recomendó permanecer bajo resguardo si no era indispensable salir y seguir las indicaciones de los rescatistas.

La Nación/GDA

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