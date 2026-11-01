Lluvias torrenciales en México: autos arrastrados al mar, un muerto y rescates de emergencia

Sorpresivas lluvias torrenciales desatadas al noroeste de México causaron al menos un muerto, caída de árboles, inundaciones y provocaron que decenas de autos y camiones pesados fueran arrastrados al mar en la ciudad portuaria de Guaymas y el paraíso turístico de San José del Cabo.

Las precipitaciones tomaron por sorpresa a los habitantes de las dos ciudades porque Protección Civil solo había pronosticado lluvias ligeras, pero en 45 minutos alcanzaron los 120 milímetros.

¡IMPRESIONANTE! FUERTES LLUVIAS ARRASTRAN AUTOMÓVILES HASTA EL MAR EN LOS CABOS Las intensas lluvias provocaron que la corriente del arroyo Costa Azul arrastrara varios vehículos hasta la playa, mientras diversas calles quedaron inundadas en Los Cabos, Baja California Sur. https://t.co/ZBJujQMV9r — En Serio Noticias (@EnSerioNoticias) October 31, 2026

Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, donde se encuentra Guaymas, dispuso el envío de paramédicos, apoyados por la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina para rescatar a las personas atrapadas por la crecida y “garantizar la seguridad de las familias”.

Medios de comunicación locales reportaron la muerte de una persona que se hallaba en un taxi que fue arrastrado por una poderosa corriente de agua y lodo en Guaymas.

“Estamos inundados, tenemos el agua hasta arriba. No me importan las pérdidas materiales. Quiero más la vida. Por favor, alguien que nos ayude”, clamó a través de las redes sociales una mujer atrapada dentro de una papelería.

El arroyo Las Palmas vio crecer su cauce en forma inusual que arrastró al menos una decena de vehículos durante la mañana del viernes en Guaymas, mientras que en San José del Cabo, se desalojó una clínica de medicina familiar donde se hallaban 356 personas, entre enfermos y personal sanitario.

Las fuertes lluvias en #LosCabos dejaron 41 personas rescatadas y 18 vehículos afectados. Además, 356 personas fueron evacuadas de una clínica del IMSS en San José del Cabo como medida preventiva. Autoridades mantienen operativos de auxilio ante pronóstico de más precipitaciones. https://t.co/Yftjs76IVF — El Mexicano (@ElMexicanOnline) October 31, 2026

En San José del Cabo, los cuerpos de emergencia realizaron 12 rescates en puntos como Costa Azul, el arroyo Ricardo Flores Magón, Santa Rosa y El Tildillo, según reportó TVAzteca. Para ello se desplegaron al menos 60 efectivos y ambulancias.

Uno de los puntos de mayor riesgo estaba en el arroyo Costa Azul, en San José del Cabo, donde la fuerza del agua arrastró vehículos hacia el mar, según se podía observar en videos difundidos desde la zona.

Según explicaron residentes del lugar, algunos trabajadores de hoteles cercanos acostumbran estacionar sus vehículos cerca del arroyo, por lo que se presume que varias de las unidades arrastradas podrían encontrarse ahí al momento de la crecida.

Protección Civil pidió no intentar cruzar arroyos, vados o calles inundadas, ni a pie ni en automóvil, señalando que las corrientes podían aumentar rápidamente incluso cuando la lluvia parece disminuir. También recomendó permanecer bajo resguardo si no era indispensable salir y seguir las indicaciones de los rescatistas.

La Nación/GDA