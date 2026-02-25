Lluvias mortales en Minas Gerais dejan en alerta al estado brasileño

Al menos 23 personas murieron y otras 47 se encuentran desaparecidas por las fuertes lluvias que castigaron entre el lunes y ayer martes algunas ciudades del estado brasileño de Minas Gerais.

Al menos 16 personas murieron en Juiz de Fora, la segunda mayor ciudad de Minas Gerais, y otras 7 en Ubá, en su mayoría por deslizamientos de tierras y desplomes de edificaciones, de acuerdo con un nuevo balance del Cuerpo de Bomberos. El número de víctimas puede aumentar debido a que los socorristas buscaban ayer a 43 personas declaradas como desaparecidas en Juiz de Fora y otras cuatro en Ubá.

Como consecuencia de las crecidas de los ríos al menos 440 personas perdieron sus viviendas en Juiz de Fora, una ciudad de cerca de medio millón de habitantes próxima al estado de Río de Janeiro y que se caracteriza por su geografía montañosa.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, además de reconocer el estado de calamidad pública en Juiz de Fora, ordenó la “movilización inmediata” del Gobierno para atender a las víctimas.

Brasil ha registrado en los últimos años diversos eventos climáticos extremos. Uno de los más graves y recientes tuvo lugar en mayo de 2024 en el estado de Rio Grande do Sul, donde murieron unas 180 personas y muchas ciudades, incluida Porto Alegre, quedaron anegadas por el agua durante semanas.

EFE