Líder de partido antinmigración derrota a candidato que usa un cubo de basura en la cabeza y renueva banca

Nigel Farage, el líder del partido antinmigración británico Reform UK, fue reelegido holgadamente como diputado en unas inusuales elecciones en las que su principal rival, un candidato satírico que usa un basurero en la cabeza, obtuvo un resultado mejor de lo esperado.

Farage, quien desencadenó estos comicios al renunciar al escaño parlamentario que ocupó desde 2024 debido a una investigación sobre sus finanzas, se llevó el 63% de los votos en la circunscripción inglesa de Clacton frente al misterioso “Count Binface” o, “Conde Cubo de Basura”.

El curioso aspirante, un alter ego del comediante Jon Harvey, superó las expectativas al obtener 9.455 votos, es decir el 27% del total. Mientras aún se contaban las papeletas, Farage ya había declarado su triunfo.

“Ya se dio a conocer el veredicto y es una victoria convincente y abrumadora”, afirmó entre gritos de sus seguidores en un evento en Essex, que fue transmitido en la red social X.

Count Binface llega al centro de recuento para conocer el resultado de la elección parcial de Clacton. Foto: AFP

Los analistas habían anticipado una victoria de Farage, pero subestimaron al autodenominado “guerrero espacial intergaláctico”, quien hizo campaña con un balde de basura como casco, y pronosticaron una participación electoral exageradamente alta.

Los principales partidos políticos británicos, incluido el gobernante Partido Laborista, habían rechazado la votación, al calificarla de maniobra del líder de Reform UK para eludir el escrutinio de sus actividades. Esto había permitido que decenas de candidatos marginales, entre ellos Binface, acapararan la atención.

La participación alcanzó alrededor del 44%, por debajo del 59% registrado en las elecciones generales de 2024, aunque no es inusual para unos comicios parciales. En esta comunidad costera, muchos votantes se mostraron poco entusiasmados con la contienda electoral.

El líder de Reform UK, Nigel Farage, llega para votar en un colegio electoral en Walton-on-the-Naze, Essex. Foto: AFP

Unas 80.000 personas estaban llamadas a votar en estos comicios, en los que concurrió un abrumador total de 34 aspirantes, pero ninguno de los principales movimientos políticos, que consideraron la cita como una cortina de humo de Farage.

El político, cuyo partido de extrema derecha había liderado las encuestas nacionales durante 18 meses antes de quedar rezagado recientemente, sorprendió a los votantes con la renuncia a su escaño el 7 de julio.

Una investigación del organismo parlamentario de control de la corrupción está analizando las acusaciones de que él y el líder adjunto de Reform, Richard Tice, no declararon donaciones económicas, una de ellas por más de 6 millones de dólares. Ambos niegan haber cometido alguna irregularidad. AFP