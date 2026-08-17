“Liberen a todos los presos políticos”, exigen la oposición y los venezolanos ante las pocas excarcelaciones realizadas

Dinorah Figuera, jefa de la delegación opositora en la mesa de diálogo con el régimen interino de Venezuela, exigió ayer domingo la liberación de todos los presos políticos, tras el anuncio oficial de excarcelación de un nuevo grupo de personas.

El gobierno de la presidenta Delcy Rodríguez afirmó que excarcelaría a 131 personas detenidas por razones políticas, pero oenegés advierten que aún quedan cientos en las cárceles. Rodríguez, que gobierna bajo fuerte presión de Estados Unidos, impulsó una ley de amnistía en enero tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, pero el proceso de liberación ha sido lento.

“Es una exigencia nacional fundamental que todos los presos políticos sean liberados y que su libertad sea plena”, dijo Figuera en un mensaje en X.

“En un país que avanza hacia la transición democrática, no debe haber presos políticos”, enfatizó.

Hasta ayer la oenegé Foro Penal dijo que había podido verificar la salida de 78 presos políticos, una cifra menor a la anunciada el viernes por el gobierno. “Es urgente aclarar las cifras oficiales, en contraste con las verificadas por las organizaciones de derechos humanos que supervisan el proceso”, advirtió Figuera.

Dicho proceso ocurre en paralelo a las negociaciones entre un sector de la oposición y el oficialismo, auspiciadas por EE.UU..

AFP