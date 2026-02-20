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La UE declara organización terrorista a la Guardia Revolucionaria e Irán responde: “otro error estratégico"

Europa justificó la decisión con las brutales protestas en las que murieron miles de manifestantes. Tras la medida, la Guardia Revolucionaria iraní estará sujeta a un régimen de sanciones.

El País
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20/02/2026, 04:46
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Miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) marchando durante la "Semana de la Defensa Sagrada" anual.
El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán marcha durante la "Semana de la Defensa Sagrada" anual.
Foto: AFP

La Unión Europea aprobó ayer incluir formalmente a la Guardia Revolucionaria de Irán en la lista de organizaciones terroristas de la UE por las represiones a las protestas en el país, en las que murieron miles de manifestantes.

Tras el acuerdo político alcanzado por los ministros de Asuntos Exteriores de la UE el pasado 29 de enero, el Consejo de la UE adoptó la designación formal, que implicará que la Guardia Revolucionaria iraní, actualmente bajo la jefatura de Mohammad Pakpour, estará ya sujeta a medidas restrictivas en virtud del régimen de sanciones antiterroristas del bloque comunitario, informó la institución a través de un comunicado.

Entre las medidas incluidas en el régimen de sanciones, se incluyen la congelación de fondos, activos financieros o recursos económicos en los Estados miembros de la UE, y la prohibición a los operadores de la UE de ofrecer financiación al grupo.

Los ministros de Exteriores llegaron a la unanimidad necesaria para tomar esta decisión en el Consejo de enero tras años sobre la mesa. Previamente, países como Francia y España habían expresado reservas al alertar de las consecuencias diplomáticas que podría implicar la decisión. Tras el anuncio, Irán lo calificó como “otro error estratégico” de la UE, a la que acusó de hipocresía por su postura en Gaza.

Miles de millones de dólares y tropas para Gaza, los anuncios de Trump en la inauguración de la Junta de Paz

La Alta Representante de la UE y Vicepresidenta de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, en conferencia
La Alta Representante de la UE y Vicepresidenta de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas.
Foto: AFP

La UE justificó la decisión asegurando que “cualquier régimen que mata a miles de sus propios ciudadanos está trabajando en su propia desaparición”, en palabras de la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas. “Terrorista es, en efecto, como se denomina a un régimen que aplasta con sangre las protestas de su propio pueblo”, subrayó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Las protestas comenzaron el 28 de diciembre contra la situación económica del país, pero fueron creciendo hasta convertirse en un movimiento ciudadano que pedía el fin de la República Islámica y que fue brutalmente reprimido los días 8 y 9 de enero. EFE

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