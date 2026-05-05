La faceta musical de Macron: cantó "La Bohème" con música del presidente y el primer ministro de Armenia

Emmanuel Macron interpretó "La Bohème", tema emblemático del del músico francoarmenio Charles Aznavour, durante su visita oficial a Armenia, en una actuación en la que le acompañaron su homólogo y el primer ministro del país. Micrófono en mano, el presidente de Francia actuó este lunes de noche durante una cena oficial acompañado por el presidente armenio, Vahagn Khatchatourian, al piano y con sombrero, mientras el primer ministro Nikol Pashinián tocaba la batería de camisa y corbata.

Ocurrió cuando los periodistas ya se habían marchado del banquete de Estado. En un video tomado por uno de los comensales puede verse a Macron sentado delante de un piano mientras canta este gran clásico de la canción francesa.

La escena, divulgada en redes sociales por la periodista Agnès Vahramiany de Franceinfo, reflejó un ambiente distendido y un gesto simbólico al interpretar los tres mandatarios una de las canciones más conocidas de Aznavour, figura que simboliza los lazos entre ambos países. Aznavour, un ícono de la música popular francesa, era hijo de inmigrantes armenios, y su nombre de nacimiento era Shahnourh Aznavourián. En la velada, el presidente armenio también interpretó al piano otro clásico de la música francesa, "Les Feuilles Mortes".

No es la primera vez que el jefe de Estado francés protagoniza este tipo de interpretaciones de canciones emblemáticas francesas. En octubre de 2023 ya había interpretado el mismo tema en el Palacio del Elíseo durante una cena con dirigentes internacionales.

Presidente francés, Emmanuel Macron, junto al primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, en Yerevan. Foto: LUDOVIC MARIN/AFP

Macron ha mostrado en varias ocasiones su afinidad por la música popular francesa, con Johnny Hallyday, Joe Dassin y Michel Sardou como algunos de sus artistas favoritos.

El trasfondo político de la visita de Macron a Armenia

Más allá de la anécdota musical, la visita de Macron a Armenia tiene un marcado trasfondo diplomático. Horas antes, el presidente francés había elogiado la decisión de Armenia de "orientarse hacia Europa" y de optar por la vía de la paz con Azerbaiyán.

Asimismo, recordó la "relación singular" entre París y Ereván, cimentada en hechos históricos como la acogida de refugiados armenios en Francia a comienzos del siglo XX y el apoyo tras el terremoto de 1988.

Presidente francés, Emmanuel Macron, junto al primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, en Yerevan. Foto: LUDOVIC MARIN/AFP

La visita concluirá este martes con la firma de un acuerdo de asociación estratégica entre ambos países, destinado a reforzar la cooperación en materia de defensa y abrir nuevas oportunidades económicas.

En la agenda del día, Macron tiene previsto visitar el Memorial de Tsitsernakaberd, en homenaje a las víctimas del genocidio armenio; reunirse con Pashinián y mantener un encuentro con alumnos de un colegio, depositar después una ofrenda floral en el monumento a las víctimas del terremoto del 7 de diciembre de 1988 y asistir a un concierto franco-armenio.

El estado a Armenia es una exrepública soviética dividida entre sus aspiraciones europeas y sus vínculos históricos con Rusia. Se estima que Francia es el país donde vive la mayor diáspora armenia después de las de Rusia y Estados Unidos, con 400.000 personas.

Con información de EFE y AFP