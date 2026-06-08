Jordania, Irak, Siria y Catar toman medidas de prevención ante las nuevas tensiones en Medio Oriente

El portavoz del Gobierno de Jordania, Mohamed al Momani, denunció ayer domingo que el espacio aéreo del reino hachemita “fue violado” por “varios misiles”, después de que Irán lanzara varias andanadas contra Israel en respuesta al ataque israelí contra los suburbios meridionales de Beirut, en el Líbano. Por su parte, Irak y Siria cerraron también sus aeropuertos en forma temporal como precaución. Y Catar establece rutas alternativas en su espacio aéreo mientras crece tensión regional.

“El espacio aéreo del Reino Hachemita de Jordania fue violado esta noche por varios misiles en medio de una nueva escalada de tensiones en la región”, dijo Al Momani en su cuenta oficial de X, donde indicó que las autoridades jordanas han activado las sirenas y pidió a los residentes en el país que sigan las instrucciones proporcionadas. Añadió que las Fuerzas Armadas jordanas “están monitoreando de cerca los acontecimientos regionales y están cumpliendo con su deber” para “proteger la patria y sus bienes”.

Hasta el momento, las autoridades jordanas no han informado de derribos de misiles ni tampoco de que ningún proyectil o sus restos impactaran en su territorio. “Reiteramos nuestra advertencia contra cualquier intento de violar el espacio aéreo del reino por parte de cualquier bando, y afirmamos que no se permitirá que nadie convierta a Jordania en un campo de batalla”, sentenció el portavoz gubernamental.

Por su parte, autoridades de Irak y Siria anunciaron el cierre temporal de su espacio aéreo durante 72 y 12 horas, respectivamente, “como medida de precaución”, después de que Irán atacara con misiles Israel.

“La Autoridad de Aviación Civil Iraquí anuncia el cierre temporal del espacio aéreo iraquí a todos los vuelos de entrada, salida y tránsito durante un período de 72 horas, como medida de precaución”, dijo el organismo en un comunicado difundido por sus redes sociales.

La medida fue tomada con base a “la evaluación continua de la situación de seguridad y en vista de los acontecimientos y tensiones regionales actuales, con el fin de preservar la seguridad de la aviación civil”, al tiempo que indicó que la decisión está sujeta a “revisión y reevaluación”. “Se notificará a las aerolíneas y a las autoridades pertinentes sobre cualquier actualización o cambio al respecto”, añadió. En tanto, la Autoridad General de Aviación Civil y Transporte Aéreo de Siria anunció en otro comunicado el cierre temporal del espacio aéreo del sur del país durante 12 horas, una medida que “implica la suspensión de las operaciones en el Aeropuerto Internacional de Damasco durante el cierre”.

El Ejército iraní advirtió a Israel que si responde a los ataques contra su territorio ayer o vuelve a bombardear el Líbano se “enfrentará a una respuesta devastadora”.

Con información de EFE y AFP