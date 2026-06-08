Israel activó alertas por nuevos ataques iraníes y habrá más represalias de uno y otro lado

El Ejército israelí informó ayer domingo que activó las alertas en varias zonas del norte del país tras la detección de misiles lanzados desde Irán hacia territorio israelí. Israel detectó dos misiles en una primera andanada seguidos de una segunda; en total habrían sido once misiles, según indicaron las Fuerzas de Defensa israelíes. “Se solicita a la población que siga las instrucciones del Comando del Frente Interno”, agrega el comunicado del Ejército israelí en el que es el primer ataque de Irán contra Israel desde el alto el fuego de abril.

En este momento, la Fuerza Aérea israelí está operando para “interceptar y atacar donde sea necesario para neutralizar la amenaza”, según el comunicado militar, que culmina asegurando que el sistema de defensa antiaérea israelí “no es infalible, por lo que es importante seguir las instrucciones del Comando del Frente Interno”. “Tras el lanzamiento de misiles hacia el norte de Israel: Hasta el momento, no se han recibido llamadas en el Centro de Despacho de Emergencias 101 de MDA sobre impactos o víctimas. Se proporcionarán más actualizaciones si es necesario”, expresó en un comunicado el servicio de emergencias israelí Maguén David Adom (MDA). Además, equipos del Servicio de Bomberos y Rescate de Israel inspeccionan varios lugares en los Altos del Golán tras recibir llamadas a la línea directa 102 después de este ataque de Irán.

Por su lado, la televisión estatal iraní informó que lanzó varias oleadas de misiles contra Israel como represalia por los ataques del Estado judío contra el Líbano. “Irán ha lanzado misiles contra Israel”, informó IRIB (siglas en inglés de la televisión estatal).

El medio oficial mostró imágenes de misiles sobrevolando el cielo en la occidental provincia iraní de Kermanshah y de personas celebrando la nueva ofensiva en las calles.

El presidente del Parlamento y negociador jefe iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó esta tarde que los ataques de Israel contra el Líbano convierten a las bases de ambos países en objetivos legítimos.

“El bloqueo naval contra la nación iraní y la luz verde que ha dado Estados Unidos al régimen sionista convierten a las bases y los activos estadounidenses y del régimen en la región en objetivos legítimos”, dijo en X el político y ex general de la Guardia Revolucionaria.

Poco antes el portavoz de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Ebrahim Rezaei, advirtió que Irán responderá “con firmeza y dureza” al ataque de Israel contra el barrio de Dahye de la capital del Líbano.

Solicitud Trump instará a no responder agresión El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer domingo que llamará al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para instarlo a que no responda a los recientes ataques iraníes contra Israel, informó el medio Axios. “Voy a llamar a Bibi (Netanyahu) ahora mismo y decirle que no responda”, dijo Trump en una entrevista telefónica, según afirmó el periodista de Axios, Barak Ravid. “Los dos tuvieron su diversión. Israel lanzó su ataque e Irán lanzó su ataque. No necesitamos otro”, señaló Trump, según extractos que Ravid publicó en X. Trump expresó su preocupación de que los ataques del fin de semana hagan retroceder las negociaciones. “Los ataques iraníes no hirieron a nadie. Ojalá que Israel no vaya a tomar represalias. Si Bibi les devuelve el golpe, esto simplemente va a seguir como en los últimos 47 años, o los últimos 3.000 años”, aseveró el presidente estadounidense. “Estamos muy cerca de un acuerdo final con Irán. Va a ser un buen acuerdo. No quiero que se arruine por lo que está ocurriendo ahora”, agregó. Los Guardianes de la Revolución de Irán calificaron el ataque de ayer como una “advertencia” después de que Israel bombardeara suburbios del sur de Beirut más temprano ese mismo día. También amenazaron con ataques más amplios si hay nuevas agresiones. Los esfuerzos por convertir la tregua en un acuerdo se han estancado y los lanzamientos de ayer reducirán aún más las posibilidad de paz. AFP

Represalia

El jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, afirmó ayer domingo que las fuerzas armadas de Israel “atacarán al enemigo con determinación en cuanto se dé la orden”, tras los misiles lanzados desde Irán a territorio israelí de ayer. El Ejército informó en un breve mensaje que Zamir se encuentra llevando a cabo una evaluación de la situación con el Foro del Estado Mayor y que “las Fuerzas de Defensa de Israel atacarán al enemigo con determinación tan pronto como se dé la orden.”

Su mensaje se produce después de que el portavoz del Ejército, Effie Defrin, asegurara que “el régimen iraní ha cometido un gran error” y que el Estado Mayor está evaluando “planes para el futuro”, sin hablar expresamente de una respuesta ofensiva. Defrin añadió que el régimen iraní “intenta crear una nueva dinámica” al disparar contra el territorio israelí en respuesta a los ataques de Israel contra el Dahiye, los suburbios del sur de Beirut.

El Ejército israelí cerró ayer “hasta nuevo aviso” los cruces con la Franja de Gaza en respuesta a los ataques lanzados por Irán a territorio israelí.

Esos cruces eran los únicos con Gaza por los que entraba ayuda humanitaria, con lo que su cierre supondrá que dicha ayuda no entrará, al menos por el momento.

Con información de EFE y AFP