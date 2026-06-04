Impactante video del ataque con drones de Irán al Aeropuerto de Kuwait: hay un muerto y 60 heridos

Kuwait difundió este jueves un vídeo que muestra los primeros momentos del impacto, el miércoles, de un dron atribuido a Irán en la sala principal de su aeropuerto internacional, que provocó la muerte de una persona y heridas a más de 60, pocas semanas después de la reapertura del aeródromo.

El vídeo fue difundido por la cuenta oficial en X de la Aviación Civil de Kuwait junto a un texto en el que afirma que se trata de "los primeros instantes del brutal ataque con drones iraníes contra la Terminal T1 del Aeropuerto Internacional de Kuwait el 3 de junio, que provocó muertos, heridos graves e importantes daños materiales".

En la grabación se puede ver cómo un dron impacta de forma directa en el edificio del aeropuerto y provoca, en unos segundos, una explosión que genera una gran bola de fuego seguida de una columna de humo negro que asciende rápidamente del lugar atacado.

Contiene además, imágenes de algunas personas caminando por el interior de la sala mientras, de forma súbita, se produce la explosión y se llena el lugar de polvo, humo y partículas en suspensión mientras la visibilidad disminuye drásticamente en cuestión de segundos. Las víctimas reaccionan huyendo o buscando refugio, mientras otras quedan parcialmente ocultas por la nube de polvo.

Kuwait acusó a Irán de atacar su territorio con una treintena de misiles y drones que provocaron la muerte de una persona de nacionalidad india y heridas a 63 civiles, además de daños materiales a "instalaciones vitales y sedes diplomáticas", que no especificó.

Se trata de la primera vez que las autoridades kuwaitíes publican de forma oficial una grabación que muestra pérdidas por un ataque iraní en una instalación estatal desde el inicio de la guerra en el Golfo a finales de febrero.

Tanto Kuwait como sus vecinos árabes también atacados por el país persa prohíben que sus habitantes difundan imágenes de los lugares atacados por "razones de seguridad", y centenares de personas han sido detenidas en esos países bajo acusaciones similares o por simpatizar con Irán.

El ataque del miércoles se produjo después de que la Aviación Civil kuwaití anunciara la reapertura gradual, el 23 de abril, de su aeropuerto internacional, cerrado desde el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Kuwait era hasta ese día el único país del golfo Pérsico que no había restablecido total o parcialmente las operaciones de tráfico aéreo civil.

EFE