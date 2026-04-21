Imágenes de IA y mensaje críptico: quién es el tirador que mató a joven en pirámide de Teotihuacán y se suicidó

La pirámide de Teotihuacán, sitio prehistórico mexicano muy frecuentado por los turistas, fue escenario de un violento tiroteo este lunes. El incidente terminó con una joven canadiense fallecida y 13 heridos, todos ellos turistas. El agresor fue identificado como Julio César Jasso Ramírez y vivía en Ciudad de México.

El hombre se quitó la vida luego de cometer el tiroteo. Testigos señalaron que vestía una remera negra con la leyenda "Disconnect and self destruct" (desconectate y autodestrúyete).

Según consignó el medio mexicano El Universal, en el primer descanso del monumento se encontraron 21 casquilos calibre .380, un cartucho útil, una funda para cuchillo táctico y manchas de sangre. En ese lugar se encontró el cuerpo de la joven canadiense sin vida, con varios disparos en la cabeza.

Cédula de Julio César Jasso Ramírez, responsable de tiroteo en México. Foto: El Universal/GDA.

En el segundo nivel de la pirámide se encontró un portarretratos con una imagen generada por IA en la que se lo veía posando junto a David Harris y Dylan Bennett, los autores de la masacre Columbine, ocurrida el 20 abril 1999 en Colorado, Estados Unidos. En el tercer descanso fue localizado el cuerpo del agresor junto a un revólver, un cuchillo táctico, seis casquillos adicionales, dos cartuchos útiles y una mochila con libros y fotografías.

#UltimaHora #Tiroteo en Teotihuacán



Reportan detonaciones de arma de fuego en la Pirámide de la Luna, en #Teotihuacan.

Hay al menos dos personas sin vida: una mujer canadiense y el agresor, quien fue abatido por las autoridades.

Se reportan varios lesionados.#Edomex pic.twitter.com/vtmB2sJSyc — Hidalgo News (@hidalgonewsmx) April 20, 2026

El ataque dejó además varias personas lesionadas, entre ellas turistas de Colombia, Canadá, Rusia y Países Bajos, algunos con heridas de bala y otros con fracturas provocadas durante la estampida generada por la balacera.

Sheinbaum expresó su "sincera solidaridad" con las personas afectadas

Minutos después, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, condenó los hechos y expresó su "sincera solidaridad" con las personas afectadas y sus familias.

Asimismo, señaló que está en contacto con la embajada canadiense.

"He instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los apoyos. Personal de la Secretaría de Gobernación y de Cultura se dirige ya al sitio para brindar atención y acompañamiento, junto con las autoridades locales", apuntó.

Finalmente, afirmó que estará atenta al evento y que se seguirá informando de manera puntual a través del Gabinete de Seguridad.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Foto: archivo El País

Cómo fue el operativo

El tiroteo fue difundido en videos de redes sociales, donde se puede apreciar al agresor en lo alto de la Pirámide de la Luna, cuando repentinamente se escuchan algunas detonaciones y una mujer grita "llamen a la policía", mientras turistas, algunos de ellos extranjeros, abandonan apresuradamente el sitio entre escenas de confusión.

Una turista canadiense murió este lunes y cuatro más resultaron heridos en un tiroteo registrado en la zona arqueológica de Teotihuacán. Foto: AFP.

Tras los hechos, elementos de la Guardia Nacional y de la policía del Estado de México desplegaron un operativo y acordonaron la zona arqueológica, ubicada a unos 50 kilómetros de la capital mexicana, mientras continúan las investigaciones.

Teotihuacán, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO, es uno de los destinos más visitados del país y recibe cada año a millones de turistas atraídos por las pirámides del Sol y de la Luna.

Con información de El Universal/GDA, Agencia EFE