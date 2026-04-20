Drama en Rio de Janeiro: turistas quedaron aislados en la cima de un morro icónico por un tiroteo

Un grupo de turistas quedó aislado en la cima de un morro icónico de Rio de Janeiro, Brasil, porque en la zona baja del cerro había un tiroteo y helicópteros de la Policía custodiaban la zona. Se trata de unas 200 personas que se juntaron para ver el amanecer en el Morro Dois Irmãos este lunes.

Los turistas fueron sorprendidos por vuelos de helicópteros de la Coordinación de Recursos Especiales (CORE), que operaba en la comunidad de Vidigal como parte de una operación conjunta de inteligencia y cooperación interestatal. La Avenida Niemeyer, que conecta esa zona con la parte más turística de Rio (Leblon, Ipanema y Copacabana), permaneció cerrada en ambos sentidos entre las 6:30 y las 7:00 de la mañana. Alrededor de las 7:20, cuando cesaron los disparos, los turistas comenzaron a descender del sendero.

"Fue un poco aterrador. Siempre habíamos oído que era seguro. Siempre habíamos querido recorrer este sendero. Nos tomó completamente por sorpresa; casi cuando estábamos a punto de descender, empezamos a oír disparos. Estábamos aterrorizados, hubo muchísimos disparos. Un helicóptero pasó muy cerca de nosotros. Es imposible saber qué está pasando aquí abajo. Fue muy aterrador", dijo Stephanie Andrade, de 27 años, de São Paulo, quien recorría el sendero por primera vez.

Según ella, los familiares, al ver la imagen del grupo varado por redes sociales y televisión, comenzaron a enviar mensajes de preocupación: "Dijimos que todo estaba bien. Logramos salir ilesos, que era lo que queríamos".

La portuguesa Matilda Oliveira, de 22 años, contó que algunas personas se agacharon mientras se producían los disparos. Llegó a Rio el sábado pasado y decidió hacer una excursión al amanecer, acompañada de una amiga y un guía. Comenzaron el ascenso alrededor de las 4:30 de la mañana y lograron disfrutar del amanecer antes de que la situación se descontrolara.

"Todavía teníamos más cosas que hacer hoy aquí, pero ahora creo que intentaremos relajarnos un poco, tal vez ir a la playa o algo así", dijo. "Cuando comenzaron los disparos, supimos que algo andaba mal. Gracias a Dios no arruinó el momento, porque ya había amanecido", añdió.

Según los relatos de los turistas, se dio una advertencia en la cima del sendero, pero el sonido de los disparos dejó claro que algo andaba mal. Hubo pánico inicial, pero el descenso se realizó de forma controlada.

Turista observa los morros Dois Irmãos desde el mar. Foto: Carolina Reymúndez/La Nación(GDA)

Operativo policial para detener a un narcotraficante de Bahía

Los residentes de Vidigal informaron, a través de las redes sociales, que un intenso tiroteo comenzó a primera hora de la mañana. Videos que circulan en las redes sociales muestran un helicóptero policial sobrevolando la comunidad.

Según Bom Dia Rio, de TV Globo, el objetivo del operativo es detener a un narcotraficante conocido como Dadá, líder del Comando Vermelho en el sur de Bahía. La operación está coordinada por la Fiscalía de Bahía. Según TV Globo, Dadá logró escapar por un pasadizo secreto en la residencia donde se hospedaba, dejando atrás a su familia.

Tres personas fueron arrestadas: dos fueron sorprendidas en el acto y una mujer tenía una orden de arresto. Se incautaron un rifle Colt calibre 556, una escopeta calibre 12, una pistola Canik calibre 9 mm sin número de serie, drogas, cargadores de rifle, transmisores de radio, ropa de camuflaje y teléfonos celulares.

Según Rio Ônibus, siete líneas de ómnibus desviaron sus rutas en la región de Vidigal para garantizar la seguridad de conductores y pasajeros. Alrededor de las 7:30 de la mañana, el servicio comenzó a normalizarse.

El incidente afectó la atención a la salud de uno de los centros de la zona y también cerraron cuatro escuelas.

O Globo/GDA