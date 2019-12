Hoy asume Alberto Fernández con la mira en la economía; prometió anuncios inmediatos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hoy será un día histórico en Argentina. Toda asunción de un nuevo gobierno lo es, pero este es especial: por primera vez en 90 años un presidente no peronista, en este caso Mauricio Macri, cumple su mandato sin que lo derribe un golpe de Estado o se vea obligado a irse antes envuelto en una crisis.

Más allá de estas cuestiones que quedan para la historia, la mayor preocupación de los argentinos hoy, y de su novel presidente Alberto Fernández para los próximos cuatro años, está centrada en la economía.



“Las primeras medidas se van a conocer desde el primer día. Si la pregunta es si con las primeras medidas se resuelven las cosas, la respuesta es no. Pero lo que la gente va a advertir es que, desde el primer día, va a cambiar el rumbo, que esta locomotora, que iba derecho al precipicio, va a parar y a girar”, dijo Fernández ayer en una entrevista radial.

La economía argentina está en recesión desde abril de 2018, con altísimas tasas de inflación e índices de pobreza y desempleo en aumento.



“La primera necesidad es que la economía vuelva a funcionar. La economía está paralizada. Llevamos 19 meses de caída de la actividad industrial, más de dos años de caída del consumo”, recordó el sucesor de Macri.

Operarios arman el escenario frente a la Casa Rosada para el cambio de mando en Argentina. Foto: AFP

Y agregó que tiene en estudio alguna mejora de los salarios de los trabajadores.

“Estamos viéndolo. Lo que nos preocupa es que los que ganan menos tengan un ingreso adicional para poder hacer frente a la situación que se está viviendo, con una inflación muy alta que ha maltratado mucho los salarios. Así que lo estamos viendo. La idea es cerrarlo rápidamente”, dijo.

Fernández destacó que “el riesgo de default es muy alto” y responsabilizó al gobierno saliente de Macri por la situación económica. También pidió “respetar la convivencia democrática” y opinó: “No puede ser que la alternancia se convierta en un momento de crisis para los argentinos”.



“El mercado nacional está impedido de pagar y el riesgo de default es muy alto. De hecho, Macri lo ha declarado. Creo que es toda su responsabilidad. Más allá de que lo acepte o no, a nadie le cabe duda sobre su responsabilidad por el tema de la deuda”, sostuvo Fernández en diálogo con el programa Va de vuelta, que emite Radio Nacional.



“Argentina tiene que tomar estos cambios con naturalidad”, sostuvo el futuro mandatario sobre el acto que compartió con Macri, en Luján.

El domingo Macri y Fernández participaron de una misa “por la unidad y la paz” en la Basílica de Luján, donde la foto fue el abrazo entre los dos presidentes, el saliente y el entrante. “Llevamos 36 años de democracia. No puede ser que la alternancia se convierta en un momento de crisis para los argentinos”, agregó.

El abrazo entre los presidentes saliente y electo fue festejado por la mayoría de los líderes políticos de Argentina. Foto: Reuters

“Está claro que Macri y yo tenemos concepciones distintas, pero tenemos que entender que el secreto de la convivencia democrática es respetarse, tolerarse”, agregó. “Tenemos que poder pensar distinto”.

Otro tema de preocupación con el cambio de gobierno en Argentina, es la relación con Brasil, dado que Fernández y Jair Bolsonaro no tienen afinidad política, y ambos son los socios mayoritarios del Mercosur. Bolsonaro se ha referido a Fernández y sus partidarios como “bandidos de izquierda”, lo que llevó al argentino a decir que el líder brasileño era “misógino” y “racista”.



Bolsonaro, que hace tiempo adelantó que no estará hoy en Buenos Aires para la asunción de Fernández, dijo ayer que el comercio con Argentina continuará normalmente. “Nuestro comercio con Argentina sigue siendo el mismo, no hay problema, no cambiará en nada”, aseguró Bolsonaro a periodistas a las afueras de su residencia oficial en Brasilia.



El intercambio comercial entre ambos países alcanzó los 27.000 millones de dólares el año pasado.



Tras darse a conocer que Bolsonaro no enviaría a ningún representante a la asunción de Fernández, finalmente se informó que viajaría el vicepresidente Hamilton Mourão representaría al gobierno brasileño.



En ocasiones anteriores, Mourão ha intervenido para desactivar situaciones críticas, por ejemplo en el acercamiento entre Brasil y China después de las diatribas de Bolsonaro frente al gigante asiático

El portavoz de la presidencia brasileña, Otávio Rêgo Barros, señaló que Bolsonaro mantuvo desde el domingo “continuas discusiones con varios ministros” y que llegó a la conclusión de que hacía falta enviar un representante “para valorar la relación con Argentina, en especial en los aspectos comerciales”. (En base a La Nación, EFE, y Reuters).

La “cenicienta” de hace 4 años Cristina Kirchner se refirió ayer lunes a la polémica desatada hace cuatro años alrededor de la investidura de Mauricio Macri y dijo que fue tratada como la Cenicienta. En un texto publicado en su sitio web, Cristina recordó cómo la Justicia ordenó cesar su mandato en la medianoche del 9 de diciembre de 2015, en vez de esperar a que concluyera el día después, cuando prestara juramento Macri. Aquella decisión se dio en medio de una polémica por la posición de Cristina de querer entregarle la banda y el bastón presidencial a Macri en el Congreso y no en la Casa Rosada. “Tal como se lee: hicieron cesar el mandato de la primera mujer Presidenta electa y reelecta por el voto popular a las doce de la noche, cual Cenicienta”, afirmó.