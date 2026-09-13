Gobierno sueco busca que centroderecha siga en el poder tras unas elecciones legislativas que impactan también a la UE

El primer ministro saliente Ulf Kristersson espera mantener a la centroderecha en el poder en las elecciones legislativas de hoy domingo para “hacer a Suecia grande otra vez”, declaró el político parafraseando el famoso lema del presidente estadounidense Donald Trump.

Sin embargo, según encuestas, la centroizquierda se presenta como favorita, por poco margen. Estas elecciones son importantes también para la Unión Europea (UE) en un contexto de mayor protagonismo de la derecha que poco tiempo atrás en el bloque.

Kristersson, en el poder desde 2022, estima que Suecia ha pasado de destacar “por sus tiroteos” a ser conocida por “sus emprendedores muy exitosos, la industria tecnológica, la exitosa industria de defensa y los mercados de capitales”.

El político de 62 años ha prometido por primera vez puestos en el gabinete a los Demócratas de Suecia, una formación antimigrante otrora denostada, pero ha restado importancia a la decisión. “No hay nada dramático en eso. Todo el mundo puede ver que hemos cooperado con éxito durante los últimos cuatro años”, declaró Kristersson al margen de un mitin.

De cara al futuro lo más importante para Kristersson es “aprovechar el momento” para mejorar la vida de la población. “Ya sabes, para hacer a Suecia grande otra vez”, dijo.

En 2022 Kristersson pactó un acuerdo sin precedentes con los Demócratas de Suecia, dándoles influencia sobre la política a cambio de apoyo en el parlamento, pero no quiso permitirles entrar en el gobierno. Esta vez les abre la puerta, sin precisar qué carteras le daría. “No negocio puestos ministeriales antes de los resultados electorales, por supuesto, pero hemos demostrado nuestra capacidad a trabajar juntos”, dijo.

En cualquier caso asegura que esto “por supuesto que no” cambiaría la posición del gobierno sobre el apoyo a Ucrania. En “temas importantes” como Rusia, el apoyo a Ucrania, la adhesión de Suecia a la OTAN, “somos muy parecidos”, estimó.

El primer ministro sueco y líder del Partido Moderado, Ulf Kristersson, llega a un debate electoral televisado. Foto: AFP

Centroizquierda

La oposición de centroizquierda llega como favorita a las elecciones legislativas suecas, aunque el repunte en los sondeos del bloque gubernamental de derecha genera incertidumbre sobre el resultado y amenaza con repetir el escenario de los anteriores comicios, en los que hubo que esperar tres días al voto exterior para certificar el resultado.

A finales de agosto, el centroizquierda rondaba los diez puntos de ventaja, pero la distancia se ha ido recortando, coincidiendo con una caída del Partido Socialdemócrata, la fuerza más votada en Suecia a lo largo del último siglo.

El bloque de derecha, en el que figura el ultraderechista Demócratas de Suecia (SD) -apoyo externo del Gobierno-, ha buscado sacar partido a las diferencias entre los apoyos del Partido de Izquierda (socialista) y el Partido de Centro a la líder socialdemócrata, Magdalena Andersson.

Así, los centristas amenazan con tumbar un gobierno del que formen parten los socialistas y éstos aseguran que no serán apoyo externo, como otras veces en el pasado, mientras Andersson no ha despejado las dudas de cuál sería su fórmula preferida.

Banderas de Suecia. Foto: Unsplash

“Llevo mucho en política y he visto ultimátums que van y vienen”, ha dicho Andersson, que está dispuesta a colaborar con todos los partidos menos con el SD, aunque ha mostrado sus dudas sobre los socialistas, varios de cuyos candidatos fueron eliminados de las listas electorales tras conocerse que habían apoyado al grupo terrorista palestino Hamás en redes sociales o mostrado opiniones antisemitas.

El Partido de Centro defiende un gobierno que incluya a socialdemócratas, ecologistas y al Partido Democristiano, que forma parte de la actual coalición de gobierno. AFP, EFE