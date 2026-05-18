Gases lacrimógenos y peleas en locales de Europa tras desbordarse el lanzamiento de relojes suizos

Una operación de venta de una colección especial de relojes Swatch creada en colaboración con el relojero de lujo Audemars Piguet derivó este sábado en escenas de caos en varias ciudades de Europa y también en Nueva York.

La venta de los relojes "Royal Pop", fruto de la colaboración entre ambos grupos suizos, atrajo a grandes multitudes.

La venta de una colección Swatch inspirada en relojes de lujo desata peleas y caos en tiendas



Una inusual colaboración entre la relojera y el fabricante de relojes de lujo suizo Audemars Piguet causó el fin de semana desórdenes en tiendas de todo el mundo. La compañía decidió… pic.twitter.com/AntALhTlpx — DW Español (@dw_espanol) May 18, 2026

Frente a la tienda de Swatch en Times Square, en Nueva York, "la gente empujaba y se abalanzaba" para poder entrar en la tienda cuando esta abrió, a las 10H00 locales, contó a la AFP John McIntosh, un neoyorkino de 44 años que llevaba haciendo fila desde el miércoles.

El objetivo de los interesados era comprar relojes -vendidos por entre 400 y 420 dólares- para revenderlos inmediatamente con un importante margen de ganancia.

Largas filas y tensión en Francia

En Francia, se formaron largas filas de cientos de personas durante la noche en numerosas ciudades, y hubo momentos de tensión con los equipos de seguridad en algunas tiendas.

Según una fuente policial francesa, unas 300 personas que acudieron antes de la apertura de una tienda Swatch en un centro comercial de la región parisina fueron dispersadas por los agentes con gases lacrimógenos.

De acuerdo con la misma fuente, una persiana metálica y dos pórticos de seguridad resultaron dañados, y policías y agentes de seguridad fueron agredidos.

La venta fue cancelada sin anunciar una nueva fecha, ya que "los organizadores habían subestimado el dispositivo de seguridad".

El nuevo Audemars Piguet x Swatch "Royal Pop" rompió el mercado y la seguridad mundial. Hoy se registraron gases lacrimógenos en Francia, peleas en Italia, avalanchas en Nueva York y descontrol total en los locales de España y Tailandia. La locura por conseguir este reloj de 400… pic.twitter.com/qdf0WTvh6M — Sucede News (@SucedeNews) May 16, 2026

Consultado por AFP, Swatch declinó hacer comentarios. En su cuenta de Instagram, Swatch Francia indicó simplemente que, debido a "consideraciones de seguridad pública", sus tiendas de Lyon, Deauville, Rennes, Lille, Saint Tropez y Montpellier permanecerían cerradas durante el día.

En Italia, la operación también salió mal en Milán, donde se produjo una pelea frente a una tienda de Swatch en el momento de la apertura, según imágenes difundidas por los medios.

También hubo tensiones frente a otro establecimiento de la marca cuando los vendedores anunciaron que el stock se había agotado.

En el Reino Unido, por motivos de "seguridad" para clientes y empleados, el grupo suizo cerró durante toda la jornada sus tiendas de Londres, Liverpool, Mánchester, Birmingham, Sheffield, Glasgow y Cardiff.

AFP