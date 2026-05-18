Dos aviones de combate colisionan en un espectáculo aéreo en Idaho y sus cuatro tripulantes se eyectan

Dos aviones de combate de la Armada de Estados Unidos colisionaron este domingo durante el espectáculo aéreo en Idaho denominado "Gunfighter Skies", un grave accidente que no registró víctimas mortales gracias a la exitosa eyección de sus cuatro tripulantes. El siniestro ocurrió a unos tres kilómetros al noroeste de la base aérea de Mountain Home, donde los equipos de emergencia médica e investigadores se desplegaron de inmediato para determinar las causas del impacto en el aire.

El dramático impacto de los aviones de combate en el aire

El accidente aéreo generó una gran conmoción entre los asistentes que presenciaban las maniobras militares del evento "Gunfighter Skies". En diversas imágenes y videos compartidos en las redes sociales, se puede apreciar con nitidez el momento exacto en el que ambas aeronaves militares colisionan en pleno vuelo y caen a tierra de forma abrupta. Al impactar contra el suelo, se produjo una densa y gran nube de humo negro visible a varios kilómetros de distancia.

En medio de la fuerte colisión, los cuatro efectivos militares que se encontraban a bordo lograron accionar los sistemas de escape de emergencia. Los testigos registraron cómo los tripulantes se eyectaron con éxito y descendieron de forma segura mediante sus paracaídas mientras los vehículos de guerra se desintegraban en la superficie.

Los pilotos lograron salvar sus vidas de milagro tras desplegar los paracaídas. Foto: captura.

La respuesta militar y la clausura de la base aérea de Idaho

Las autoridades del establecimiento militar informaron que los cuatro tripulantes rescatados se encuentran bajo estricta observación médica y están siendo evaluados por los profesionales de la salud de la unidad. A través de una declaración en sus canales oficiales, la organización comunicó que "hay una investigación en curso y se divulgarán más detalles a medida que se tenga más información" respecto a las fallas técnicas o humanas que provocaron el impacto.

Los vehículos involucrados en este siniestro corresponden a dos modelos EA18-G pertenecientes a la Armada estadounidense. Estos aviones de ataque electrónico formaban parte del Escuadrón de Ataque Electrónico (VAQ) 129, cuya sede operativa permanente se encuentra en la localidad de Whidbey Island, en el estado de Washington.

A raíz del violento episodio operativo, la jefatura del complejo militar —conocido históricamente como los 'Gunfighters' y sede oficial del Ala de Combate 366 de la Fuerza Aérea— tomó la determinación de suspender temporalmente todas las actividades programadas. De esta manera, el recinto anunció que sus instalaciones permanecerán totalmente cerradas al público y sin operaciones aéreas por el accidente hasta nuevo aviso.

Con información de EFE.