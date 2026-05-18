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Noticias de Idaho en El País Uruguay

Estado del noroeste de Estados Unidos.

Impacto en el aire de dos aviones de combate

Dos aviones de combate colisionan en un espectáculo aéreo en EE.UU. y sus cuatro tripulantes se eyectan

El País
Estados Unidos
18/05/2026, 08:13
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Por El País y Juan Ignacio Tejedor