Francia realiza tres detenciones por atentado fallido contra la sede del Bank of America en París

Dos personas fueron detenidas en la madrugada de ayer domingo en el marco de la investigación sobre el frustrado atentado contra la sede parisina del Bank of America, anunció el servicio nacional antiterrorista (Pnat). Una primera pesona, menor de edad, fue arrestado el sábado. En total, tres personas se encuentran en custodia policial por el caso, que el ministro francés del Interior Laurent Nuñez afirmó tiene “relación” con la guerra en Oriente Medio.

La policía francesa frustró el sábado en la madrugada un atentado frente a las oficinas de Bank of America en París al detener al menor que se disponía a activar un artefacto explosivo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 03H30 (GMT), en la calle Boétie, en el centro-oeste de París, frente a las oficinas de Bank of America. El artefacto estaba compuesto por un bidón transparente de 5 litros con líquido y un sistema de encendido, según una fuente cercana al caso. La carga incluía un petardo con unos 650 gramos de material explosivo, indican los primeros indicios.

Según una fuente policial, el sospechoso explicó que otro hombre lo llevó hasta el lugar en un vehículo. También afirmó, según la misma fuente, que fue reclutado a través de la aplicación Snapchat para realizar esta operación a cambio de 600 euros.

Un policía permanece de pie junto a vehículos policiales y de seguridad privada frente al edificio del Bank of America Foto: AFP

El ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, afirmó: “Establezco el vínculo (del atentado frustrado) con las acciones llevadas a cabo en países vecinos (...) que se han llevado a cabo” y que han sido seguidas de “reivindicaciones de un grupúsculo que hacía referencia al conflicto”, declaró Nuñez al canal BFMTV.

El ministro dio a entender que había similitudes con el atentado sucedido el 13 de marzo en Rotterdam, en los Países Bajos, atribuido a un grupo terrorista islamista pro-Irán. De acuerdo con Le Figaro, se trataría del grupo Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia (el movimiento islámico de los compañeros de la virtud).

En un mensaje publicado en X, el ministro Nuñez, subrayó que “la vigilancia se mantiene más que nunca a un nivel muy alto”, y felicitó a los agentes por su intervención y su “movilización en el contexto internacional actual”.

La sucursal del Bank of America en París que había sido objetivo del atentado está ubicada en una turística zona del oeste de la capital francesa y cerca de la sede de la presidencia francesa, El Elíseo. La Pnat indicó haber asumido inmediatamente el caso, y precisó que se abrió una investigación por “intento de destrucción mediante incendio o medio peligroso en relación con una empresa terrorista”.

La prensa francesa indicó que el sospechoso fue arrestado primero acababa de colocar el “artefacto explosivo artesanal” que pretendía encender.

“Estamos al tanto de la situación y estamos en comunicación con las autoridades francesas”, indicó en una declaración oficial un portavoz del Bank of America, con sede en Charlotte, Carolina del Norte (este de Estados Unidos).

Desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, el ministro del Interior aumenta los llamados a la máxima vigilancia de las fuerzas de seguridad para proteger a opositores iraníes, sedes de sus asociaciones comunitarias, lugares de culto judíos e intereses estadounidenses, todos identificados como posibles objetivos de actos terroristas. EFE, AFP

El edificio del Bank of America con vehículos policiales y de seguridad privada en el distrito 8 de París. SEBASTIEN DUPUY/AFP fotos

El acuerdo sobre una demanda por caso Epstein

En otros temas sobre Bank of America, el segundo banco más grande de Estados Unidos, la entidad aceptó pagar más de 72,5 millones de dólares como parte de un acuerdo para resolver una demanda presentada por víctimas de Jeffrey Epstein, quienes acusan al banco de haber facilitado y obtenido beneficios de las operaciones de tráfico sexual del pederasta convicto.

El recurso, que fue presentado el año pasado en una corte federal en Nueva York, alega que el banco obtuvo ganancias de su relación con Epstein e ignoró las señales de que sus cuentas estaban siendo usadas para facilitar su abuso a menores de edad, destacaron medios estadounidenses.

El acuerdo, que aún no entró en vigor, cubriría a las víctimas de Epstein entre 2008 y 2019. EFE