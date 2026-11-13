Fiscalía acusa a expresidente paraguayo Santiago Peña de liderar una asociación criminal

La Fiscalía de Paraguay amplió este viernes la imputación contra el expresidente Santiago Peña, al que acusa de liderar una asociación criminal junto a cinco funcionarios del Banco Central para proteger a Ueno Bank, cuyo colapso precipitó su destitución y encarcelamiento.

"Desde la Presidencia de la República Santiago Peña Palacios habría actuado como jefe de la estructura", señala un acta de la fiscalía a la que accedió la AFP.

Peña, de 47 años, ya estaba imputado por lesión de confianza y administración en provecho propio en la misma causa, por la que cumple prisión preventiva.

El exmandatario, destituido la semana pasada tras un acelerado juicio político, enfrenta una pena de hasta 15 años de prisión en caso de ser declarado culpable.

El Banco Central de Paraguay (BCP) anunció el 3 de noviembre la intervención del banco digital Ueno Bank por graves problemas de solvencia, y cientos de miles de clientes quedaron sin acceso a sus depósitos.

Peña está acusado de utilizar su influencia para favorecer a Ueno, en cuyo grupo controlador tuvo acciones. Se lo señala por la colocación de cientos de millones de dólares de fondos públicos en la entidad.

"Está bien, tiene que pagar su delito", dice a la AFP Lisa Garay, que trabaja vendiendo artesanías en el centro de Asunción. "A él se le tiene que juzgar normal como a todo paraguayo", añade.

Santiago Peña, expresidente de Paraguay. Foto:

Investigaciones

La justicia paraguaya lleva adelante dos investigaciones en paralelo. Una está centrada en los directivos del grupo que manejaba Ueno Bank, diez de los cuales se encuentran detenidos.

La otra apunta a Peña y al expresidente del Banco Central de Paraguay (BCP) Carlos Carvallo, ambos en prisión preventiva.

Entre el jueves y el viernes, la fiscalía detuvo a otros cuatro exdirectivos del BCP, los cuales también fueron imputados por la fiscalía este viernes.

Según el Ministerio Público, Peña habría encabezado una "estructura organizada y jerárquica inserta dentro del propio aparato estatal" para subordinar los controles financieros del BCP a los intereses del Grupo Vázquez, propietario de Ueno Bank.

La Fiscalía sostiene que Peña habría mantenido "reuniones clandestinas periódicas" con Federico Vázquez, presidente del grupo, en la residencia presidencial, y dado instrucciones para evitar la intervención del banco.

Según la Fiscalía, los funcionarios del BCP habrían actuado de manera coordinada para ocultar las irregularidades financieras de Ueno y permitir que continuara captando depósitos pese a las advertencias sobre su insolvencia.

La fiscalía allanó el jueves la residencia presidencial e incautó documentación y registros de cámaras. Previamente, había registrado dos residencias particulares de Peña.

Faltante

El BCP informó el jueves a la AFP que ya había devuelto la totalidad de sus ahorros al 80% de los 1,8 millones de depositantes de Ueno.

Sin embargo, la mayoría del dinero depositado todavía no fue restituido, incluidos más de 800 millones de dólares en fondos públicos, buena parte de ellos jubilatorios.

En la primera parte de la restitución, el BCP entregó un máximo de 19.000 dólares por cuenta, cubriendo 644 millones de los 2.800 millones de dólares depositados en la entidad.

Las grandes cuentas afectadas deberán esperar "la transferencia de activos y pasivos (de Ueno) a otras entidades financieras", informó Pedro Acosta, miembro del directorio del BCP, quien dijo que el proceso se iniciará la próxima semana.

Las autoridades esperan utilizar los recursos obtenidos en ese traspaso para restituir de forma prioritaria los fondos jubilatorios y de otros organismos públicos, que estaban depositados en el banco digital.

El presidente del BCP, Jorge Schreiner, aseguró el jueves que el volumen de activos transferibles "supera el monto del conjunto de deuda que tiene el banco con el sistema previsional".

La fiscalía paraguaya informó este viernes que varios países hallaron fondos vinculados al banco digital y que hará gestiones para congelarlos, aunque no aclaró cuáles son los países referidos.

El lunes, la fiscalía había anunciado el inicio de gestiones informales con Estados Unidos, Luxemburgo y Argentina para rastrear y recuperar dinero de Ueno y sus empresas vinculadas.

Banco. El caso Ueno entró en una nueva fase de investigaciones; autoridades realizaron allanamientos e incautaron múltiples bienes. Foto: AFP

Nuevo Gobierno

En su primera semana como presidente, Pedro Alliana, buscó consolidar apoyos internacionales y apuró medidas económicas para aliviar a la población afectada por la crisis bancaria.

El mandatario conversó este viernes por teléfono por primera vez con el presidente argentino, Javier Milei, quien le expresó "todo su apoyo al Paraguay", según informó Alliana en X.

El jueves, Alliana declaró organizaciones terroristas a 21 grupos, entre ellos el Tren de Aragua, la Mara Salvatrucha y los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, en el marco de una iniciativa regional impulsada por Estados Unidos.

La decisión fue celebrada en X por la embajada y funcionarios de la secretaría de Estado de ese país.

Alliana, quien era vicepresidente hasta la semana pasada, deberá completar el mandato de Peña hasta 2028.

AFP