Exjugador de básquetbol y aliado de Cartes: quién es Pedro Alliana, que asumirá la presidencia de Paraguay

La renuncia del presidente de Paraguay, Santiago Peña, este jueves, en medio del escándalo por la quiebra del Banco Ueno, que dejó a millones de clientes sin poder acceder a sus ahorros, puso todas las miradas sobre Pedro Alliana, su vicepresidente, quien debería asumir el mando del país hasta agosto de 2028, según establece la Constitución Nacional.

El artículo 234 de la Carta Magna paraguaya establece que, ante la vacancia definitiva de la presidencia, el vicepresidente debe asumir el cargo hasta la finalización del mandato. A su vez, el artículo 227 dispone que debe sustituir al mandatario de inmediato. Sin embargo, para que se concrete la sucesión presidencial, todavía resta que el Congreso acepte formalmente la renuncia de Peña, tal como establece el artículo 202 de la Constitución.

La Cámara de Diputados de Paraguay desestimó minutos después de la renuncia de Peña el pedido de juicio político contra Alliana, tras una votación que arrojó 48 votos por el rechazo y 30 a favor de la acusación constitucional. No obstante, aprobó por unanimidad el juicio político contra Peña, que ahora pasará al Senado.

Junto con Peña, Alliana enfrentaba un pedido de juicio político presentado por sectores de la oposición, que buscan responsabilizar a las máximas autoridades del Ejecutivo por la crisis bancaria.

Este jueves, el vicepresidente mantuvo una reunión en la sede del Partido Colorado con Horacio Cartes, expresidente de Paraguay y actual titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), para analizar el escenario político y la sucesión presidencial, según informó ABC Color.

Horacio Cartes. Foto: AFP.

El encuentro tuvo lugar después de que Cartes, hasta hace poco uno de los principales respaldos de Peña, le retirara su apoyo y respaldara públicamente su destitución.

“La Asociación Nacional Republicana (ANR) no apoyará el robo de fondos públicos, privados y de pensiones. Respaldamos la moción de destitución contra el presidente Santiago Peña con el objetivo de restaurar la institucionalidad de la República”, afirmó el Partido Colorado en un comunicado firmado por Cartes.

“Credibilidad no va a tener”, dijo un diputado paraguayo tras la votación en conversación con ABC Paraguay, consultado acerca de las medidas que debería tomar Alliana de asumir la presidencia.

Quién es Pedro Alliana

Hércules Pedro Lorenzo Alliana Rodríguez, de 52 años, nació el 19 de febrero de 1974 en Pilar, capital del departamento de Ñeembucú, en el sur de Paraguay. Antes de convertirse en una de las figuras más influyentes del Partido Colorado, fue comerciante en su ciudad natal y tuvo una destacada experiencia deportiva. Durante su adolescencia jugó al básquetbol y en 1991 integró la selección paraguaya de ese deporte.

Conocido también por el apodo de “Mangui”, Alliana creció en una familia vinculada a la política. Sus padres, Héctor Rubén Alliana y María Nidia Rodríguez, fueron concejales departamentales por el Partido Encuentro Nacional (PEN), una fuerza diferente de aquella en la que él construiría su carrera.

Su primera incursión electoral terminó en una derrota. En 2006 se presentó como candidato a intendente de Pilar por el Partido Colorado, pero no consiguió imponerse. Dos años después, a los 34 años, logró su primer triunfo importante al ser elegido gobernador de Ñeembucú, cargo que ocupó hasta 2012.

En 2013 dio el salto a la política nacional al convertirse en diputado por su departamento. Permaneció una década en la Cámara Baja y la presidió entre 2019 y 2022, consolidando su posición dentro de la estructura del oficialismo.

Pedro Alliana, vicepresidente de Paraguay. Foto: AFP.

Su ascenso estuvo estrechamente vinculado a Horacio Cartes, quien lo impulsó dentro del Partido Colorado y lo convirtió en una de las figuras de confianza de su sector político, Honor Colorado. Alliana llegó a presidir la Asociación Nacional Republicana entre 2016 y 2023, cuando fue sucedido precisamente por el exmandatario.

Esa cercanía resultó fundamental para su llegada a la vicepresidencia. En las elecciones generales de abril de 2023 acompañó a Santiago Peña en la fórmula presidencial del Partido Colorado, que se impuso en los comicios. Ambos asumieron sus cargos el 15 de agosto de ese año.

Alliana está casado desde 2006 con Fabiana María Souto, también dirigente colorada y diputada nacional por Ñeembucú, y es padre de cuatro hijos. Su esposa lo acompañó durante la ceremonia de asunción como vicepresidente, cuando sostuvo la Biblia sobre la que juró el cargo.

Ahora, su larga trayectoria partidaria y sus vínculos con Cartes vuelven a ocupar un lugar central ante la posibilidad de convertirse en presidente. Pero su llegada al poder se produce en un escenario particularmente delicado, con un sector de la oposición que también exige su destitución.

La crisis comenzó después de que el Banco Central de Paraguay dispusiera la intervención del Banco Ueno por graves problemas de solvencia. La entidad asegura tener más de tres millones de clientes y administraba importantes fondos estatales, incluidos recursos vinculados con jubilaciones.

Peña, que había sido accionista de Ueno Holding hasta el año pasado, quedó bajo una creciente presión política por sus vínculos con el grupo empresarial. Durante los últimos días, miles de ahorristas se movilizaron para reclamar la devolución de su dinero.

La Nación/GDA