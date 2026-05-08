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El País Mundo Estados Unidos

Un fetiche extremo, US$ 11.000 y una muerte: el caso de OnlyFans que conmociona a EE.UU.

Michaela Rylaarsdam, de 32 años, fue sentenciada a cuatro años de prisión por la muerte de Michael Dale, de 55, en la ciudad de Escondido, en California.

El País
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08/05/2026, 15:04
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Michaela Rylaarsdam fue condenada por homicidio involuntario
The OnlyFans login page
Foto: Court TV/ The Telegraph

Michaela Rylaarsdam, una mujer de 32 años oriunda de la ciudad de Escondido, California (Estados Unidos) fue declarada culpable de homicidio involuntario por la muerte de un hombre mientras filmaba un video sexual para la plataforma OnlyFans.

La mujer, que en una primera instancia enfrentaba el cargo de asesinato, llegó a un acuerdo abreviado y enfrentará la condena a cuatro años de prisión, informó el medio local The San Diego Union Tribune.

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Según lo que quedó registrado en el video que posteriormente se iba a publicar en la plataforma de contenido para adultos, Dale tenía las muñecas atadas, una bolsa de plástico cubriéndole la cabeza y cinta adhesiva en la boca. Al ver que no reaccionaba, Rylaarsdam llamó al servicio de emergencias 9.1.1. para pedir ayuda.

¿Qué declaró Michaela Rylaarsdam?

En una audiencia preliminar celebrada en 2025, según recoge el medio citado, Michaela Rylaarsdam declaró que había recibido dinero por parte de la víctima para participar en actos fetichistas.

Only Fans
The OnlyFans login page. (Jesse Costa/WBUR)
Foto: archivo

En la audiencia los fiscales declararon que Dale habría pagado US$ 11.000 a la mujer para que lo envolviera en papel film "como una momia", le pegara botas de mujer en los pies y le vertiera adhesivo en los ojos para pegárselos.

Según la pericia forense, el hombre murió por asfixia, tras haber tenido enrollada una bolsa en la cabeza por al menos ocho minutos.

Michaela Rylaarsdam fue detenida en febrero de 2024 y los investigadores encontraron en su teléfono "varios videos inquitantes" del señor Dale. La mujer había enviado algunos de esos registros a su marido.

Para David Cohen, abogado de la mujer, "era evidente" que ella no lo quiso matar: "Actuó correctamente al darse cuenta de que esto era un problema".

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