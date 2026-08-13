Un boleto ganador del Powerball vendido en Illinois se lleva un premio histórico de US$ 1.040 millones

Un boleto vendido en el estado de Illinois acertó las seis bolillas en el sorteo del Powerball del miércoles 12 de agosto por la noche, adjudicándose el octavo pozo más grande en la historia de la lotería de Estados Unidos. El pozo total alcanzó la cifra de US$ 1.040 millones tras 44 sorteos consecutivos sin ganadores, convirtiéndose en el mayor premio entregado en lo que va del año por el juego multinacional, que ahora también se juega desde el Reino Unido.

Las bolillas blancas seleccionadas en la edición del miércoles fueron 4, 26, 66, 67 y 69, mientras que la bola roja Powerball correspondió al número 9, con un multiplicador Power Play de 2. Con la venta final de billetes, el boleto ganador del Powerball logró quedarse con un premio cuyo valor en efectivo, en caso de cobrarse en un único pago inmediato.

Las opciones de cobro para el nuevo millonario en Illinois

El nuevo afortunado poseedor del premio de Powerball tiene ante sí dos alternativas financieras para hacer efectivo su cobro. La primera opción consiste en recibir el monto total anunciado de US$ 1.040 millones dividido en 30 pagos graduados a lo largo de 29 años. La segunda posibilidad es optar por la liquidación al contado en un pago único de US$ 450,5 millones, previo a las retenciones tributarias correspondientes.

"Felicitaciones a nuestro más reciente ganador del pozo de Powerball en Illinois", declaró Stephen Durrell, presidente del Grupo de Productos Powerball y director ejecutivo de la Lotería de Kansas. El jerarca destacó que "durante más de tres décadas, Powerball ha demostrado que se puede vender un boleto ganador en cualquier lugar donde se juegue el juego, dándole a cada billete de US$ 2 la oportunidad de cambiar no solo la vida de un ganador, sino también a las generaciones venideras".

Lotería estadounidense Powerball. Foto: Freepik.

La expansión del pozo acumulado y ganadores de premios menores

Este sorteo puso fin a una racha de 44 ediciones consecutivas en las que el pozo principal no había encontrado dueño, desde que fuera obtenido por última vez el pasado 2 de mayo.

Además, la jugada representó un hito operativo al tratarse del primer ciclo de pozo acumulado que incluyó formalmente a jugadores del Reino Unido, luego de que la comercialización de boletos de este juego estadounidense se habilitara en dicho territorio el 21 de julio de 2026. Las autoridades del juego señalaron que esta ampliación de la base de apostadores contribuirá a acelerar el crecimiento del pozo acumulado en futuras ediciones.

Las autoridades de lotería instaron a todos los apostadores a revisar detenidamente sus combinaciones, dado que más de tres millones de boletos resultaron premiados en distintas categorías menores durante la jornada del miércoles. Cuatro billetes vendidos en Arizona, California, Florida y Carolina del Norte acertaron las cinco bolillas blancas, obteniendo un premio de US$ 1 millón cada uno. Un quinto boleto comercializado en Massachusetts también acertó las cinco bolillas blancas e incluyó la opción Power Play por US$ 1 adicional, elevando su retribución a US$ 2 millones.

Boletos de Powerball. Foto: AFP

Tras la entrega de este gran pozo, la suma principal para el próximo sorteo del sábado se reiniciará en US$ 20 millones, habilitando nuevamente la opción del multiplicador Power Play 10X para los participantes.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.