Powerball se expande al Reino Unido y los premios acumulados del pozo mayor crecerán más rápido

La lotería estadounidense de Powerball acaba de realizar una expansión histórica con la que el juego de azar cruzó el Atlántico para permitir apuestas desde el Reino Unido a partir del sorteo que se realizó este miércoles 22 de julio de 2026. Los organizadores de la lotería aseguran que, con esta ampliación en la base de jugadores, se espera que los premios mayores de Powerball crezcan más rápidamente.

También aseguran que los participantes competirán por premios más cuantiosos, todo sin cambiar el precio de US$ 2 por boleto o las probabilidades de ganar.

Aumento del premio mayor de Powerball se acelera con la expansión al Reino Unido

Según Powerball, el crecimiento en la participación debido a la incorporación de jugadores en el Reino Unido provocará un aceleramiento en el crecimiento del jackpot.

Con este hito histórico de sumar oficialmente a la Lotería Nacional del Reino Unido a su red global de participantes, 49 loterías aportarán fondos al pozo de Powerball.

Los boletos de Powerball adquiridos en el Reino Unido estarán destinados únicamente a engrosar el premio mayor de Powerball, sin intervenir en los premios de menor categoría, confirmó la lotería en un comunicado.

Cada ticket vendido en ese país sumará un monto fijo en dólares estadounidenses por jugada al pozo, equivalente al que aportan los boletos comprados en Estados Unidos. En paralelo, los jugadores británicos contarán con un esquema propio de premios y pagos para las categorías inferiores.

Billetes de dólares. Foto: Canva.

Números ganadores del Powerball del miércoles 22 de julio

Los números sorteados en la histórica edición de Powerball, por ser la primera en la que se pudo participar desde el Reino Unido, fueron: 4, 5, 22, 50, 58, 1, siendo esta última la Powerball roja.

El jackpot para este sorteo alcanzaba los US$ 570 millones, y no hubo aciertos.

En tanto, los sorteados en el Double Play fueron los siguientes: 9, 51, 54, 60, 61, 15. Como es usual, este contaba con un premio máximo en efectivo de US$ 10 millones. Tampoco hubo ganadores en este pozo.

El próximo sorteo de Powerball será el sábado 25 de julio de 2026 y tendrá un premio mayor de US$ 600 millones.

Sorteo en vivo de Powerball. Foto: Powerball.

¿Cómo jugar al Powerball?

Los sorteos de Powerball continuarán realizándose todos los lunes, miércoles y sábados a las 22:59 (hora del Este de Estados Unidos) desde el estudio de sorteos ubicado en la Florida.

La modalidad de juego no tendrá cambios: los apostadores seguirán eligiendo cinco números de bolas blancas del 1 al 69 y un número de Powerball (bola roja) del 1 al 26.

Dado que los rangos de números y la cantidad de selecciones se mantienen sin cambios, las probabilidades de ganar tanto el premio mayor como los premios de categorías inferiores seguirán siendo las mismas.