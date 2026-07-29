"Tragedia se queda corto": hombre asesinó a su esposa y seis hijos en Estados Unidos y luego incendió la casa

Autoridades del estado de Michigan, en Estados Unidos, informaron que un hombre asesinó a balazos a su esposa y a sus seis hijos dentro de su casa en Grand Haven.

Las víctimas son Amanda Karolkiewicz y los seis hijos de la pareja, de entre 5 y 15 años. La policía fue alertada el pasado viernes por un humo blanco proveniente de la residencia, donde también encontraron el cuerpo del padre.

Según la Oficina del Sheriff del Condado de Ottawa, la investigación indica que Kristopher Karolkiewicz asesinó a su esposa e hijos, provocó incendios en diferentes partes de la casa y luego se quitó la vida.

Kristopher Karolkiewicz, autor del crimen, y su esposa, Amanda. Foto compartida en redes sociales.

En una conferencia de prensa, el capitán Jake Sparks informó que todos los involucrados fallecieron por heridas de bala.

"Se trata de una tragedia indescriptible que quizás nunca lleguemos a comprender del todo", declaró en un comunicado el sheriff Eric DeBoer.

Amanda era maestra suplente de primaria y fue homenajeada por la escuela donde estaba enseñando, que destacó su dedicación a sus alumnos. En una publicación de enero, la institución afirmó que ella "superó con creces las expectativas", especialmente al recibir con empatía, paciencia y cariño a los estudiantes que atravesaban momentos difíciles.

Amanda con uno de sus hijos. Foto compartida en redes sociales.

Amanda y Kristopher se conocieron en 2008 mientras trabajaban en una empresa de bebidas y se casaron al año siguiente. Según los relatos publicados en el blog de maternidad de Amanda, que mantuvo durante más de una década, la pareja tuvo su primer hijo en 2011, seguido de dos más en los cuatro años siguientes. Posteriormente, adoptaron a dos niñas y tuvieron otro hijo biológico.

Kristopher Karolkiewicz, autor del crimen, y su esposa, Amanda, recién casados. Foto compartida en redes sociales

Los familiares lamentaron la muerte de Amanda y sus seis hijos. En un comunicado, su madre y su padrastro expresaron: "Atesoramos cada momento que pasamos con ella y sus seis hijos, y las palabras no pueden expresar adecuadamente nuestra profunda tristeza".

La hermana de Amanda, Molly Cessna, también le rindió homenaje en las redes sociales. "Todo es muy confuso. Por favor, sigan orando mientras intentamos reconstruir lo sucedido. Estamos destrozados. Decir que es una tragedia se queda corto", escribió.

O Globo/GDA